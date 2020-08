Orkan i kategori 4 nærmer seg USAs sørkyst – 620.000 personer evakuert

Orkanen Laura ventes å treffe USAs sørkyst med svært ødeleggende kraft torsdag. Hundretusener er evakuert. I Karibia har stormen allerede krevd 25 liv.

Orkanen Laura ventes å nå kysten til de amerikanske delstatene Texas og Louisiana med svært ødeleggende kraft. NOAA / AP / NTB scanpix

– Laura er blitt en skrekkinngytende orkan, advarer USAs nasjonale orkansenter (NHC) i en uttalelse onsdag.

Orkanen ble onsdag oppgradert til kategori 4. Dette er den nest kraftigste kategorien på en skala som går til 5. Mer enn 420.000 personer i Texas og rundt 200.000 i Louisiana evakueres nå i påvente av ekstremværet.

Stormen kan potensielt føre til store skader på bygninger, hjem og lokalsamfunn. Det advares om voldsom vind og store oversvømmelser.

– Den viser ingen tegn til å stagge, understreker NHC.

Satellittbilder viser at orkanen Laura styrker seg raskt, ifølge amerikanske statsmeteorologer. CIRA/NOAA / NTB scanpix

Koronaviruset gjør evakueringen vanskeligere

Midlertidige oppholdssteder utenfor orkanens nedslagsfelt blir nå oppført flere steder. Store beredskapsmannskaper blir også mobilisert, forteller både statlige og føderale myndigheter.

Evakueringen blir imidlertid vanskeliggjort av den pågående pandemien. Både Texas og Louisinia er hardt rammet av viruset. Det blir uttrykt bekymring rundt å samle så mange mennesker på evakueringsområder. Guvernør i Texas, Greg Abbott har oppfordret familier med tilstrekkelige midler til å ta inn på hoteller og overholde sosial distansering så godt det lar seg gjøre, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Forventer strømbrudd og store skader

Vindstyrkene i orkanen har allerede nådd 50 meter per sekund, men ifølge Texas-guvernør Greg Abbot kan vinden tilta til 70 meter per sekund.

– Vi forventer store strømbrudd og at mange trær rives over ende. Hjem og forretninger vil bli skadet, sier Donald Jones, statsmeteorolog i Lake Charles i Louisiana, som ligger midt i orkanens ventede bane.

– Dette kommer til å bli svært alvorlig, legger han til.

– Det er svært vanskelig å forestille seg at det kommer til å komme en vegg av vann som er over to meter høy inn mot kysten vår, men det er dette som kommer til å skje, sa statsmeteorolog Benjamin Scott fra det føderale byrået National Weather Service på en pressekonferanse onsdag.

NHC advarer også om mulighet for stormflo inntil 48 kilometer fra kystlinjen i Louisiana og Texas, samt store bølger.

Karibia hardt rammet

Issac Alvarado skrur fast sponplater foran vinduer og dører utenfor en butikk i Galveston i Texas tirsdag, i påvente av orkanen Laura. David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Orkanen har allerede forårsaket store ødeleggelser i Haiti og Den dominikanske republikk, der minst 25 personer har mistet livet.

Også Cuba ble truffet av stormen, uten at noen der har mistet livet.

Over 100 oljeplattformer i Mexicogolfen ble evakuert, og 80 prosent av oljeproduksjonen ble avbrutt.

Laura truer også de store oljeraffineriene i Lake Charles i Lousianna og Beaumont-Port Arthur i Texas.

