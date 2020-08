Trump slo tilbake mot Michelle Obama. Men kan du se hva som skiller tweeten fra de andre?

USAs president Donald Trump reagerer på kritikken fra tidligere førstedame Michelle Obama.

President Donald Trump mener Barack Obamas politikk sikret hans egen valgseier i 2016. Twitter

Nå nettopp

Natt til tirsdag gikk Michelle Obama ut mot Trump da hun holdt tale til demokratenes digitale landsmøte. Trump og Det hvite hus er «totalt blottet for empati», sa Obama.

– Han har hatt mer enn nok tid til å prøve seg i jobben, og det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet, sa hun.

Trumps motangrep

Tidlig om morgenen tirsdag slo presidenten tilbake via Twitter.

«Vil noen være så vennlig å forklare Michelle Obama at jeg ikke ville vært her i det vakre hvite huset om det ikke hadde vært for jobben som ektemannen Barack Obama gjorde», skrev Trump.

Han beskyldte i en annen melding Obama-Biden-administrasjonen for å være korrupt og avsluttet sarkastisk: «Takk for de vennlige ordene, Michelle.»

Michelle Obama talte natt til tirsdag til partifeller i Det demokratiske partiet. Reuters/NTB scanpix

Ikke kallenavn

Én ting skiller Trumps twitter-meldinger om Obama fra de fleste andre der han går i rette med politiske motstandere og andre kritikere. Han har intet kallenavn på den svært populære tidligere førstedamen.

Trump har satt kallenavn på godt over 50 amerikanere fra det politiske liv, viser en liste i nettleksikonet Wikipedia.

Barack Obama har for eksempel fått prefikset «Cheatin’» – som antyder at han er en juksemaker. Joe Biden, rivalen i høstens presidentvalg, kalles gjerne «Sleepy (søvnige) Joe» eller «Slow (trege) Joe».

Rocket Man og Morning Joke

Trump har også en forkjærlighet for å gi kallenavn til mediefolk og utenlandske statsledere. Han har blant annet kalt Syrias Bashar al-Assad for «Animal (Dyret) Assad», og Nord-Koreas Kim Jong-un gikk lenge under navnet «Rocket Man» (rakettmannen).

Trump er også ivrig med å gi pressefolk ufordelaktige kallenavn. Programlederen Joe Scarborough blir kalt «Psycho» av Trump, og programmet hans har presidenten gitt navnet Morning Joke i stedet for Morning Joe.