USA gir Tiktok-eier frist til å kvitte seg med brukerdata

President Donald Trump gir det kinesiske selskapet Bytedance 90 dager til å kvitte seg med data fra amerikanske brukere i den populære appen Tiktok.

Tiktok er et sosialt nettverk der brukerne kan dele korte videoer med sang-miming, humor, dansing, eller de kan vise fram sine talenter. Lise Åserud / NTB scanpix

I presidentordren heter det at det er finnes «troverdige bevis» for at Bytedance «kan komme til å true den nasjonale sikkerheten i USA».

I forrige uke undertegnet Trump en presidentordre som i praksis kan gjøre det umulig for de kinesiske appene Tiktok og Wechat å operere i USA.

Det er uklart hvordan dette kommer til å påvirke de 100 millioner brukerne i USA, mange av dem tenåringer og unge voksne som publiserer korte videoer via appen.

Bytedance får 90 dager på seg til å trekke seg ut av den amerikanske delen av appen Tiktok og slette alle brukerdata som er samlet inn fra amerikanske brukere.

Trumps ordre forbyr også med tilbakevirkende kraft Bytedances oppkjøp av Musical.ly, appen som ble til Tiktok, i 2017.

Microsoft er i forhandlinger for å kjøpe deler av Tiktok.