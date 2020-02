Politiet i det afrikanske landet Mauritania pågrep de åtte mennene og to andre personer etter at det 19. januar ble lagt ut en video på sosiale medier som viste at de feiret på en restaurant.

Det er Human Rights Watch som melder dette.

Det skal ha blitt hevdet at videoen viste feiringen av et bryllup mellom to av samme kjønn. Straffeloven i landet, som er en islamsk republikk, tilsier dødsstraff for homoseksuelle handlinger mellom menn.

Under et TV-intervju bekreftet imidlertid politisjef Mohamed Ould Nejib at det ikke var inngått noe ekteskap, men at videoen viste en bursdagsfeiring.

– Oppførte seg som kvinner

Nejib begrunnet pågripelsen med at mennene hadde oppført seg som kvinner og vurderte at videoen avslører at de som opptrer i filmen begikk en kriminell handling under opptaket.

Påtalemyndigheten i landet skal ha sendt saken direkte til retten uten å etterforske forholdet. 30. januar ble alle de åtte mennene dømt til to års fengsel.

Human Rights Watch skriver at videoen viser personer som synger og danser, men at den ikke viser at det skjer noe som kan tolkes som straffbare handlinger.

– Forbudt å danse og synge

«Politiet synes å ha pågrepet mennene på diskriminerende grunnlag, basert på deres utseende og oppførsel. I politirapporten som er oversendt til domstolen hevdes det at mennene imiterte kvinner og homosex», skriver organisasjonen.

Human Rights Watch melder at myndighetene i Mauritania gjentatte ganger har brutt sine borgeres rettigheter slik de er beskrevet i landets grunnlov.

– Myndighetene synes å ha dømt de åtte mennene fordi det i Mauritania anses å være en forbrytelse å synge og danse under en bursdagsfeiring. Mauritania kan ikke svikte sine forpliktelser til å beskytte alle borgere fra diskriminering, sier Graeme Reid i Human Rights Watch.