Ved denne vulkanen har det vært rolig i snart 1000 år. Men nå skjer det noe.

Søndag ble farevarselet for flytrafikk ved den islandske halvøyen Reykjanes oppjustert fra grønt til gult nivå.

Det betyr ikke at det vurderes som for farlig å fly i området, men oppjusteringen forteller om en situasjon preget av usikkerhet.

På Island jobber geologer nå for fullt med å finne ut av hva som rører seg i fjellet Thorbjarnarfell, som befinner seg rundt 25 kilometer fra den islandske flyplassen Keflavík.

Den blå lagune ligger bare et par kilometer unna fjellet. Det er en av Islands mest populære turistattraksjoner med flere hundre tusen besøkende hvert år.

Det har ikke vært registrert vulkansk aktivitet på Thorbjarnarfell siden et utbrudd på 1200-tallet. Men nå er geologer kommet frem til at lokalbefolkningen må informeres om utviklingen. Et folkemøte vil bli avholdt i løpet av mandag.

Ingar Storfjell

Utviklingen går uvanlig raskt

Islands meteorologiske institutt har oppdaget at bakken i området rundt fjellet har utvidet seg de siste dagene, og at det skjer uvanlig raskt. Forklaringen kan være vulkansk aktivitet i form av oppsamling av magma.

Foreløpig har ikke geologene konkludert, men det er det som er mest sannsynlig, forteller Benedikt G. Ófeigsson ved Islands meteorologiske institutt.

– Fordi dette er i nærheten av byområder, måtte vi handle ut fra den informasjonen. Vi må ta forholdsregler, sier han til Aftenposten.

Hvis forandringene i området viser seg å skyldes oppsamling av magma, betyr ikke det nødvendigvis at det ender med et utbrudd, forklarer Ófeigsson:

Oppsamlingen kan fortsette i noen uker, for så å stoppe opp. Dette er det mest normale.

Oppsamlingen kan fortsette over flere år, for så å stoppe opp.

Oppsamlingen kan skape et press som gjør at overflaten åpnes. Dette kan ødelegge infrastruktur som veier og strømnett.

Det kan ende i et utbrudd.

Hvis utviklingen går helt til siste punkt, vil det trolig ta lang tid. Men heller ikke dette er sikkert.

– Det er veldig usannsynlig, men det kan ta kort tid. Derfor må vi ta forholdsregler, sier Ófeigsson.

AP Photo/Brynjar Gauti / AP

Disse forholdsreglene innebærer å oppjustere fargevarselet for flytrafikk fra grønt til gult.

Det gjenstår to øvrige, mer dramatiske nivåer, men ifølge Ófeigsson er det foreløpig ingenting som tyder på at man kommer dit. Man er også langt unna en evakuering.

Vulkanutbrudd på Island er ikke unormalt. I fjor ble risikonivået for flytrafikk hevet til «kode rød».

Neppe ny «askefast»-situasjon

I 2010 ble et nytt ord introdusert: «askefast». Det oppsto etter et utbrudd ved Eyjafjallajökull på Island. Utslipp av vulkansk aske lammet flytrafikken over store deler av Europa.

Brynjar Gauti / AP

Ófeigsson ved Islands meteorologiske institutt sier at den situasjonen ikke kan sammenlignes med dette.

– Det som skjedde da, var at et eksisterende magmakammer ble trigget av magma som kom nedenfra. Det førte til et eksplosivt utbrudd, sier geologen.

Utbruddet varte unormalt lenge, og vindretningen bidro til et skadeomfang langt utenom det vanlige.

Ved Thorbjarnarfell er det ifølge Ófeigsson et annet type vulkansk system, og at de ikke har informasjon om at forholdene ligger til rette for et eksplosivt utbrudd som ved Eyjafjallajökull.

– Historisk kjenner vi ikke til eksplosive vulkanutbrudd i dette området, sier han.

Et eventuelt utbrudd vil heller trolig være av mer rolig, flytende art. Skaderisikoen vil da være langt større på bakken enn i luften.

For øvrig er det i årene etter utbruddet i 2010 lagt ned mye arbeid for å unngå en ny «askefast»-situasjon. Og trolig er man nå så godt forberedt at Europa ikke vil oppleve slike konsekvenser igjen, fastslo Luftfartstilsynet i 2017.