Pompeo: Vi ser tegn til mulig eskalering fra Iran

Pompeo sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at USA har sett aktiviteter som får dem til å tro at det er en eskalering som kan finne sted.

– Vi tar de nødvendige stegene for å motvirke dette, både sikkerhetsmessig og med tanke på å gi vår president en rekke alternativer dersom noe skulle skje, sier Pompeo.

Wall Street Journal får opplyst av en ikke navngitt amerikansk tjenestemann at USA har fått «uvanlig spesifikk» etterretning på at amerikanske styrker i Midtøsten er truet av Iran.

Søndag ble det kjent at USA utplasserer et hangarskip og langdistanse-bombefly i Midtøsten. Amerikanernes nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa at utplasseringen er et «klart budskap til det iranske regimet om at ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft».