Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn

En lavere rettsinstans har avvist Trumps forsøk på å hindre at etterforskere får innsyn i skattemeldingene hans fra og med 2011. Torsdag ba presidenten høyesterett vurdere saken.

Det er statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, som ønsker tilgang til dokumentene i forbindelse med en større etterforskning. Den omfatter blant annet utbetalingen av såkalte hysjpenger til to kvinner som begge hevdet å ha hatt et seksuelt forhold til Trump. Pengene ble utbetalt før presidentvalget i 2016.

Jay Sekulow, en av Trumps advokater, sier til Reuters at de mener det strider mot loven å gi etterforskere innsyn i presidentens skattemeldinger.

Sekulow skriver blant annet i brevet til høyesterett at å la en «sittende president bli et mål for kriminell etterforskning, og bli stevnet på grunnlag av dette, vil distrahere ham fra de mange og viktige pliktene han har».