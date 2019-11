USAs tidligere FN-ambassadør hevder Trumps nære medarbeidere ba henne undergrave presidenten

Nikki Haley kom fra jobben som guvernør i Sør-Carolina da hun ble utpekt som Donald Trumps FN-ambassadør. I fjor trakk hun seg fra FN-jobben og nå gir hun ut bok.

Ifølge et utdrag som BBC omtaler, skriver hun at daværende stabssjef John Kelly og utenriksminister Rex Tillerson ba henne om å stå i mot flere av presidentens forslag.

De skal ha begrunnet det med at de prøvde å redde landet og at folks liv var i fare. De mente at dette ikke var illojalt, men sa de prøvde å redde landet, ifølge Haley.

«Det var deres beslutninger, ikke presidentens, som var i landets interesse, hevdet de, skriver hun i «With All Due Respect».

Evan Vucci / AP

Men Haley sier at hun sto i mot presset fra Trumps nære medarbeidere, og kalte det farlig.

Til CBS sier hun at de burde gå rett til presidenten og si det som det var, og heller si opp hvis de ikke likte det Trump gjorde.

– Å underminere presidenten.... det er en veldig farlig ting og det er i strid med grunnloven, og det går mot hva det amerikanske folk vil. Det var krenkende, sier hun til CBS.

Tillerson har ikke kommentert Haleys uttalelser. Tidligere stabssjef John Kelly har sagt at han ville at presidenten skulle vært kjent med argumenter både for og i mot før han tok en viktig avgjørelse, og at det er det dette handler om.

President Trump har anbefalt folk å kjøpe boken.