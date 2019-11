Over 150 hjem tatt av flammene i Australia - se dramatisk video

Rundt 1.500 brannmannskaper har kjempet mot over 70 branner rundt om i Australias mest folkerike delstat New South Wales.

De mest intense brannene er nordøst i delstaten, der sterk vind har blåst liv i flammene, opplyser Shane Fitzsimmons, sjef for brannvesenet på landsbygda.

En 69 år gammel kvinne som ble funnet bevisstløs med alvorlige brannskader i nærheten av Glen Innes fredag, døde på sykehus, opplyser han. Lørdag morgen fant brannmannskaper en død mann i en utbrent bil i samme område.

Ytterligere fem mennesker er savnet i området der Glen Innes-brannen herjet.

Samme ettermiddag ble det klart at brannene hadde krevd et tredje liv, flere hundre kilometer unna. Offeret ble funnet i et utbrent hus tilhørende en 63 år gammel kvinne i landsbyen Johns River nord for Taree.

Dan Himbrechts/AAP Image via AP / NTB Scanpix

Over 30 personer, blant dem ansatte i brannvesenet, får behandling for brann- og røykskader, opplyser myndighetene. Siden fredag er minst 150 hjem ødelagt, men ikke alle de rammede områdene er blitt undersøkt ennå.

Mindre buskbranner er vanlige i Australia, og brannmannskaper har i månedsvis slukket sporadiske småbranner før landets sommer nå er i ferd med å starte. De siste dagene er en tøff start på det forskere frykter blir en hard brannsesong.

Klimaendringer og uheldige værsykluser har bidratt til kraftig vind, lav luftfuktighet og høye temperaturer.