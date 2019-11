Fire drept og flere skadet etter skyting på halloweenfest

Huset der festen fant sted var leid ut via Airbnb og ligger i byen Orinda. Ifølge eieren skulle leietaker ha en familiegjenforening for tolv personer, men så kom det mer enn hundre. Politiet forsøker nå å komme i kontakt med dem som var på åstedet da skytingen begynte og mange flyktet fra stedet. Motivet for skytingen, hva som skjedde eller hvem som kan ha stått bak, er fremdeles uklart.

Politisjefen i Orinda David Cook sa fredag ettermiddag at det dreier seg om over hundre personer som stakk fra stedet da det ble løsnet ild rundt klokka 23 torsdag kveld. I tillegg til de fire som er bekreftet døde, er minst fire skadd – én av dem kritisk, men flere kan ha kommet seg til sykehus eller annet sted med skuddskader for egen hånd.

En far har bekreftet at hans 24 år gamle sønn ligger i koma etter skytingen.

Ingen skal være pågrepet.

Den siste uka har det vært flere lignende hendelser på amerikanske halloweentilstelninger. Onsdag ble tre personer skutt og drept og ni skadd på en fest i Long Beach i Los Angeles-området. To personer ble drept på en universitetsfest i Greenville i USA søndag i en masseskyting der ytterligere tolv personer ble skadd.

I Chicago ble en sju år gammel jente skutt i halsen da hun tilsynelatende havnet midt i skuddlinjen for et oppgjør da hun var ute på tradisjonell «knask eller knep»-runde torsdag kveld.