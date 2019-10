72 personer omkom da den 24 etasjer høye boligblokka ble stående i full fyr 14. juni 2017. Flere av ofrene døde etter at de i nesten to timer fikk beskjed om å bli værende i den brennende bygningen.

Ifølge en ny rapport fra kommisjonen som gransker brannen, ville færre ha mistet livet hvis brannvesenet i London (LFB) hadde endret strategi tidligere i stedet for å fastholde at folk burde holde seg i ro, melder BBC.

Rapporten, som er på rundt tusen sider, skal legges fram onsdag, men flere britiske medier har på forhånd fått tilgang til deler av den.

Her roses brannfolkene som rykket ut for sitt mot, mens brannvesenet som institusjon får skarp kritikk. Systematiske mangler førte til at de ansatte var dårlig forberedt til å takle situasjonen, og til manglende planlegging, fastslår granskerne.

Blant annet hadde ikke de som tok imot nødanropene, fått opplæring i å håndtere en så stor pågang, noe som førte til at de ble fullstendig overbelastet.

Rapporten kommer med direkte kritikk av LFB-sjef Dany Cotton, som anses å ha opptrådt bemerkelsesverdig ufølsomt ved å si at hun ikke ville gjort noe annerledes i forbindelse med brannen, ifølge Sky News.

Rapporten konkluderer med at den viktigste grunnen til at brannen spredte seg så raskt, var at det på fasadene var brukt plater laget av brannfarlige materialer.