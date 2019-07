Inviterte Putin til fredssamtaler gjennom Youtube

– Og nå vil jeg rette oppmerksomheten mot Russlands president Vladimir Putin. Vil du snakke? Det er det behov for. La oss diskutere hvem Krim-halvøya tilhører og hvem som ikke er der i Donbass, sa Zelenskyj med henvisning til det østukrainske området som i stor grad kontrolleres av prorussiske separatister.

Zelenskyj kom med invitasjonen i en video på sin egen Youtube-kanal mandag. Han foreslår at samtalene kan holdes i Hviterusslands hovedstad Minsk, og at ledere fra USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Hviterussland kan delta i samtalene.

Før lo de av ham. Nå er han blitt landets mektigste person.

Russland: – Vil vurdere tilbudet

Zelenskyj tok over som Ukrainas president for to måneder siden, og har mål om å få slutt på konflikten med Russland.

Russland er foreløpig avventende i sitt svar til Ukraina.

– Dette er et nytt initiativ, og det vil helt klart bli vurdert, men jeg kan ikke gi noe klart svar nå, sier Putins talsperson Dmitrij Peskov til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

– Vi må forstå hva utsiktene for dette møtet skal være og hvilket format de foreslår, sier Peskov.

Nesten 13.000 mennesker er blitt drept i Ukraina siden krigen brøt ut i april 2014.