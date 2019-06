AP: Irans utenriksdepartement mener USAs nye sanksjoner betyr en «permanent avvikling» av diplomatisk kontakt

Det er nyhetsbyrået AP som melder at Irans utenriksdepartement anser de nye sanksjonene som en permanent avvikling av diplomatisk kontakt.

De to landene har ikke hatt formelle diplomatiske relasjoner siden den islamske revolusjonen i 1979, men har likevel hatt indirekte diplomatisk kontakt og dialog, oftest med hjelp av andre land.

USAs president Donald Trump kalte sanksjonene «hardtslående» da han mandag signerte en presidentordre med nye økonomiske straffetiltak mot Iran.

De økonomiske sanksjonene retter seg mot Khamenei og medarbeidere som står ham nær. Sanksjonene har til hensikt å hindre Iran tilgang til finansobjekter, opplyste presidenten.

Fakta: Striden mellom USA og Iran Iran og USA har i årtier anklaget hverandre for å være «den store satan» og «verdens største spreder av terrorisme». Avsløringen av et mulig iransk atomvåpenprogram førte til frykt for krig mellom USA og Iran. President Barack Obama inngikk sammen med fem andre nasjoner en avtale med Iran i 2015. Atomavtalen skulle sørge for at Iran var minst ett år unna å kunne utvikle en atombombe. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot Iran fjernes. President Donald Trump kritiserte forgjengeren for å ha gitt iranerne for mye. Særlig kritisk var han til at avtalen er tidsbegrenset til 15 år. Han trakk i mai i fjor USA ut av avtalen og innførte nye sanksjoner mot Iran. Sanksjonene som tar sikte på å strupe Irans oljeeksport, truer med å ødelegge Irans økonomi. Derfor truet Iran i mai med å starte anriking av uran i løpet av 60 dager dersom ikke de europeiske landene kan beskytte Iran mot sanksjonene. USA mener Iran har stått bak nylige angrep på oljetankere. Iran skjøt også ned en amerikansk drone som koster nesten 1 milliard kroner. USA var på nippet til å gjengjelde nedskytingen med et militært angrep, men Trump stoppet angrepet i siste liten.

Varsler flere sanksjoner

Sanksjonene som er innført er blant annet rettet mot Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei. USA har under Donald Trump innført flere sanksjoner mot Iran, men har nå varslet nye straffetiltak mot utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– Trumps desperate administrasjon ødelegger etablerte internasjonale mekanismer for fred og sikkerhet, tvitret talsperson Abbas Mousavi fra det iranske utenriksdepartementet.

Iran takker nei til samtaler med amerikanske myndigheter så lenge de blir truet med sanksjoner, uttalte den iranske FN-ambassadøren Majid Takht Ravanchi til nyhetsbyrået Reuters.

Stoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier i et intervju med NTB at han advarer mot å spekulere på om det kan bli aktuelt med et militært nærvær i området fra NATOs side.

– Nå må vi gjøre alt for å bidra til å få ned spenningen, for å få ned faren for en militær konflikt. Da tror jeg ikke tida er inne for å tenke høyt om et mulig NATO-nærvær. Det kan bare bidra til det motsatte, sier han.