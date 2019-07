Vatikanet opphever diplomatisk immunitet for utsending som etterforskes for seksuell trakassering

Den franske påtalemyndigheten har åpnet etterforskning mot Ventura, som er anklaget av flere menn for seksuell trakassering.

Vatikanet har uttalt at de er samarbeidsvillige, men forrige uke sa en av de fornærmede, Mathieu de La Souchere, at etterforskningen ble blokkert fordi Ventura har diplomatisk immunitet.

Souchere sier mandag at han er overrasket over Vatikanets avgjørelse om å oppheve immuniteten.

– Jeg har blitt fortalt at kampen var tapt på forhånd og er glad for at det kan bli rettssak, sier han.

Souchere anmeldte Ventura for seksuell trakassering som skal ha skjedd under en seremoni i rådhuset i Paris 17. januar i år.

Ventura, som ble utnevnt til utsending til Frankrike av pave Benedikt i 2009, har gjentatte ganger avvist anklagene.