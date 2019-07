Dommer blokkerer abortlov i Ohio

Beslutningen til dommer Michael Barrett setter dermed en stopper for loven som skulle tre i kraft 11. juli.

– Lovverket er tydelig på at kvinner har en grunnleggende og lovbasert rett til tilgang til abort, skriver Barrett.

Lovforslaget omtales som «heartbeat bill» fordi den forbyr kvinner å ta abort etter at man hører et hjerteslag på fostret. Det skjer gjerne etter seks uker, ofte før kvinnen engang vet at hun er gravid. Lovforslaget har blitt blokkert i Kentucky og Mississippi, mens søksmål foregår mot delstatene Alabama og Georgia, som har vedtatt loven.

Den republikanske guvernøren Mike Dewine fremmet forslaget i april. Hans talsmann Mike Tierney sier at saken vil tas videre.

– Guvernør Dewine har lenge tenkt at denne saken til slutt vil bli løst i høyesterett, sier Tierney.