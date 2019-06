«Hører dere folket?» «Trekk lovforslaget!». «Ingen utlevering til Kina!»

Også denne søndagen var Hongkongs gater dekket av paroler og hundretusenvis av opprørte borgere. Den Beijing-støttede byregjeringen har foreslått å gjøre det enklere å utlevere folk til Kina. Det har gjort beboerne rasende.

I går ble forslaget lagt på is, og søndag ettermiddag fikk saken en ny omdreining. Da ble nemlig Hongkongs leder, Carrie Lam, tvunget til å be om unnskyldning. Lam har insistert på å gjennomføre endringen, som lørdag ble lagt på is. Unnskyldningen anses derfor å være unik, skriver The New York Times.

ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

– Administrasjonssjefen har innrømmet at mangler i regjeringens arbeid har ført til mange konflikter og stridigheter i samfunnet i Hongkong, og at det har skuffet og opprørt mange borgere, heter det i en uttalelse fra Lams kontor.

Mange krever nå at Carrie Lam må gå av. Det nekter hun.

Men også demonstrantene nekter å gi seg. De er forbannet, og lover å fortsette de fredelige protestene mot myndighetene helt til lovforslaget skrotes for godt.

ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

– Administrasjonssjefen ber om unnskyldning til borgerne og lover å godta kritikk med en ytterst ærlig og ydmyk holdning, heter det videre i Lams uttalelse.

Søndagens demonstrasjon har foreløpig vært fredelig, i motsetning til demonstrasjonen tidligere i uken, der mange ble skadet i tumultene med politiet.

Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

– Hongkongs befolkning kommer til å holde ut protestene mot myndighetene, med mindre lovforslaget trekkes for godt, har Jimmy Sham fra protestgruppen Civil Human Rights Front uttalt. De ønsker å beholde så mye uavhengighet fra fastlands-Kina som mulig.

Tusenvis av mennesker blokkerte onsdag gatene rundt den lovgivende forsamlingen, som da skulle behandlet lovendringen. Dermed ble behandlingen utsatt.

Lørdag kom altså avgjørelsen om å legge hele planen på is.

Demonstrantene i Hongkong krever en full skrinlegging av planene om å utlevere ettersøkte i straffesaker fra Hongkong til Kina. De er misfornøyde med at Carrie Lam etter masseprotestene bare la lovforslaget om utlevering på is, ikke forkastet det.

Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

Sørger i svart etter dødsfall

Klokken 14 søndag ettermiddag samlet demonstrantene seg på nytt, denne gangen i svarte T-skjorter. De la ned blomster på fortauet der en 35 år gammel mann omkom lørdag. Mannen falt ned fra et stillas mens han hengte opp et protestbanner ved et kjøpesenter.

Politiet omtaler dødsfallet som selvmord, men mannen, omtalt ved etternavnet Leung, har allerede oppnådd heltestatus.