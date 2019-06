Det bekreftet hun under en pressekonferanse i Hongkong lørdag.

I forkant av uttalelsen har flere medier, blant dem South China Morning Post og Sing Tao, meldt at hun kan komme til å skrote et lovforslag som muliggjør en utleveringsavtale med Kina. Lovforslaget har ført til enorme demonstrasjoner den siste uken.

Voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter forrige helg og onsdag denne uken førte til at behandlingen av den omstridte lovendringen ble utsatt på ubestemt tid av Hongkongs lovgivende forsamling.

Tar pause for å tenke

Under pressekonferansen sa Carrie Lam at lovforslaget har ført til stor splittelse, tvil og misforståelser i Hongkong, skriver BBC.

Hun mener avgjørelsen om å legge lovforslaget på is er ment for å gjenopprette ro. Det er ikke gitt en tidsramme på hvor lenge utsettelsen vil vare.

– Regjeringen skal nå ta seg en pause i saken for å tenke, ifølge Lam.

JORGE SILVA / X90026

Åpner for utlevering av mistenkte

Lam, som er innsatt av Kinas president Xi Jinping, har frem til nå stått fast på at lovendringen som muliggjør utlevering av mistenkte i straffesaker til Kina, vil bli en realitet.

Mange er bekymret for at en slik lov i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på det kinesiske rettsvesenet.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre og et eget rettsvesen.

Vil unngå å tape ansikt

Masseprotestene har satt Lam under kraftig press til å enten utsette eller trekke det omstridte lovforslaget.

– Sannsynligvis kommer hun til å si at det er en utsettelse, men det er mest for å unngå å tape ansikt. I virkeligheten betyr det at forslaget blir skrotet, sa Willy Lam, som er professor i Kina-studier ved Hongkong-universitetet, til Aftenposten fredag.

Det er uklart hva dette vil bety for Carrie Lams politiske karriere.

Ifølge CNN sa hun i 2017, før hun ble valgt som leder, at hun ville trekke seg så fort «flertallets meninger forhindrer henne i å gjøre jobben sin.

Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Lam blir syndebukk

Myndighetene i Beijing har tidligere sagt at de støtter lovforslaget, men torsdag uttalte Kinas ambassadør til Storbritannia at prosessen utelukkende var opp til hongkongerne. Dette ser flere observatører som et tegn på at Beijing-myndighetene gir Lam skylden for det sviende politiske nederlaget.

– Carrie Lam kommer til å bli gjort til syndebukk. Karrieren hennes er over, mener Willy Lam.