Tysk utenriksminister i Iran for å reforhandle atomavtalen

Den siste tiden har opptrappingen mellom USA og Iran ført til en enda mer anspent situasjon i regionen. Mandag er det ventet møter mellom Tysklands utenriksminister Heiko Maas, hans iranske motpart Mohammad Javad Zarif og Irans president Hassan Rouhani. Møtene er et forsøk på å forhindre at landet begynner det som kan bli til et kjernefysisk våpenlager.

I mai ga president Rouhani et ultimatum til de andre landene som forhandlet fram atomavtalen: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina. Han vil at de skal gjøre mer for å redde Irans oljesektor og banksektor. Han ga dem frist til 7. juli. Hvis landene ikke imøtekommer kravene, vil Iran igjen begynne å anrike uran, som omverdenen frykter kan brukes til å produsere atomvåpen.

Maas har i løpet av helgen besøkt tre land, Irak, De forente arabiske emirater og Jordan, før han nå avslutter turen i Iran.

Iraks regjering samarbeider både med Iran og USA, og ønsket å overtale landet til fortsatt å spille en meglende rolle mellom USA og Iran.

USAs tilbaketog fra atomavtalen har også satt europeiske land i en vanskelig situasjon. De ønsker å opprettholde avtalen, men europeiske selskaper har likevel forlatt Iran for ikke å bli rammet av USAs sanksjoner.