Alles øyne er på presidentkandidat Elizabeth Warren i kveld. Hun har hatt den mest interessante utviklingen i vårens gryende valgkamp. Etter å ha ligget langt etter puster hun nå kollega Bernie Sanders i nakken.

Warren skal stå på debattscenen i Florida i kveld sammen med ni andre demokrater. I morgen kveld skal ti andre kandidater, inkludert Sanders og tidligere visepresident Joe Biden, i ilden. Feltet er så stort at partiet har valgt å dele det i to.

Her er fem ting å legge merke til under de to debattkveldene:

Kan Elizabeth Warren få overtaket på Sanders?

Warren er den eneste ledende kandidaten den første kvelden. Dermed får hun ikke muligheten til å sparre med Bernie Sanders og Joe Biden direkte. Samtidig kan det gi henne større rom til å formidle sin politikk.

Warren har en visjon for et ganske radikalt endret USA, der statens rolle som regulerende kraft står sentralt. De to første månedene av valgkampen pøste hun ut detaljerte politiske forslag uten at det ga resultat. Mediene spekulerte i om hun var for nerdete eller for lite «karismatisk».

Men Warren jobbet jevnt og trutt. I mars begynte oppslutningen hennes å krype oppover på meningsmålingene. Kampanjen skjønte at nerdestempelet kunne være en styrke. «I’ve got a plan for that» ble Warrens nye motto. Dermed trakk hun også en kontrast til sin argeste konkurrent på partiets venstrefløy, Bernie Sanders, som blir anklaget for å ha for enkle og urealistiske løsninger.

Én ting å se etter: Om Warren søker å skille seg fra de andre ved å fremheve sine detaljerte planer.

Robert Franklin, AP/NTB scanpix

Kan Pete Buttigieg komme tilbake etter skandalen?

Kometkandidat Pete Buttigieg har hatt noen tunge uker etter at en svart mann ble skutt av en hvit politimann i byen South Bend der Buttigieg er ordfører. Kandidaten er blitt konfrontert av rasende innbyggere. Skandalen har skapt problemer på tre nivåer for Buttigieg:

1. Det har understreket faren ved å «ta fri» fra en krevende lederjobb for å drive valgkamp i en helt annen del av landet.

2. Det har satt nytt søkelys på rasemotsetningene i South Bend. Buttigieg ga byens første svarte politisjef sparken og har ikke klart å hamle opp med rasismeanklager mot politiet i sine syv år som ordfører.

3. Det har åpnet for anklager mot den unge presidentkandidaten om at han er naiv og ute av stand til å takle slike problemer.

Én ting å se etter: Om Buttigieg nevner hendelsen South Bend.

LEAH MILLIS, REUTERS/NTB scanpix

Kan Kamala Harris og Beto O’Rourke finne tilbake til populariteten?

Harris, og i litt mindre grad O’Rourke, ble pekt på som favoritter av eksperter før valgkampen startet. De tilhører en yngre generasjon enn Biden, Warren og Sanders, og har bred appell hos mange forskjellige grupper. Og ikke minst: de er fra USAs to største stater, California (Harris) og Texas (O’Rourke).

Likevel har de to strevet med å finne fotfeste. Harris begynte bra, men har siden sklidd lenger og lenger ned på målingene, og er nå på fjerdeplass nasjonalt. O’Rourke har fått mye negativ presse og er blitt fremstilt som overfladisk og selvopptatt.

O’Rourke skal på første kvelden og må gripe muligheten til å fremstå som en seriøs utfordrer. Han er god på en scene, men skal måle seg mot Warrens detaljkunnskap. Harris skal bryne seg mot Joe Biden, Bernie Sanders og Pete Buttigieg.

Én ting å se etter: Om Harris og O’Rourke vil angripe Biden direkte.

Susan Walsh, AP/NTB scanpix

Fakta: Demokratenes debatter Debattene skal foregå i Miami, og sendes av TV-kanalen NBC. Fem ankere skal være med på å spørre ut kandidatene. De begynner klokken 0300 norsk tid, og NBC vil strømme debattene på sine kanaler på Facebook, Twitter og Youtube. Kravene til å kvalifisere seg var 65.000 unike donorer og minst 1 prosent oppslutning på 3 meningsmålinger. Tre kandidater klarte ikke å kvalifisere seg. Den første kvelden skal følgende kandidater i ilden: Senator Elizabeth Warren (Massachussetts), tidligere kongressmann Beto O'Rourke (Texas), senator Cory Booker (New Jersey), senator Amy Klobuchar (Minnesota), guvernør Jay Inslee (Washington), kongresskvinne Tulsi Gabbard (Hawaii), tidligere kongressmann John Delaney (Maryland), tidligere minister Julián Castro, kongressmann Tim Ryan (Ohio), ordfører Bill de Blasio (New York) Den andre kvelden: Tidligere visepresident Joe Biden, senator Bernie Sanders (Vermont), senator Kamala Harris (California), ordfører Pete Buttigieg (South Bend, Indiana), IT-gründer Andrew Yang, tidligere guvernør John Hickenlooper (Colorado), forfatter Marianne Williamson, senator Kirsten Gillibrand (New York), senator Michael Bennett (Colorado), kongressmann Eric Swalwell (California)

Kan en av outsiderne, forfatter Marianne Williamson eller IT-gründer Andrew Yang, ha suksess?

IT-gründer Andrew Yang har fått mye oppmerksomhet for sine ideer og har nå større oppslutning enn mange av de tradisjonelle politikerne. Yang er opptatt av IT-gigantenes makt og hvordan fremtidens arbeidsmarked skal takle automatisering. Borgerlønn er en bærebjelke i kampanjen hans. Kan Yang tvinge de profesjonelle politikerne til å snakke om noe nytt?

Marianne Williamson er en forfatter og selvhjelpsguru som fokuserer på spiritualitet og moral. Dette er tema som har gjenklang hos mange demokrater i Donald Trumps USA. De andre kandidatene skal derfor vokte seg for å blåse av Williamsons poenger i en tid der nettopp moral er blitt et sentralt aspekt av politikken, for eksempel når det gjelder behandlingen av innvandrerbarn på grensen.

Én ting å se etter: Om Yang kan skille seg ut nok til at han gjør et hopp på målingene.

Mary Altaffer, AP/NTB scanpix

Vil Joe Biden tape sin soleklare ledelse?

Siden han erklærte sitt kandidatur i april, har tidligere visepresident Joe Biden hatt en solid ledelse på meningsmålingene. Biden har én stor fordel i debatten: han har gjort dette før, som tidligere presidentkandidat. Men han har også vist mange svakheter de siste månedene.

Han har vinglet på flere tema, blant annet abort. Den siste uken er han blitt angrepet for kommentarer om hvor bra Senatet var på 1970- og -80-tallet, og hvordan han jobbet sammen med to demokrater som støttet segregering av hvite og svarte. Han kan også snuble i spørsmål om Irak-krigen, sin behandling av kvinner og sin ledende rolle i den skandaløse utspørringen av Anita Hill i 1992.

Én ting å se etter: Bidens kroppsspråk. Han må være selvsikker uten å virke arrogant.