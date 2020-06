Statsadvokat i New York gikk med på å slutte

I en uttalelse lørdag sa Berman at han går med på å trekke seg. Han skal ha endret mening etter å ha fått beskjed om at hans nestkommanderende Audrey Strauss midlertidig overtar stillingen som statsadvokat på Manhattan.

Berman sier han føler seg trygg på at påtalemyndighetens integritet vil bli opprettholdt under hennes ledelse.

Som statsadvokat i New York har Berman hatt ansvar for flere etterforskninger av personer med tilknytning til president Donald Trump. Han nektet først å forlate stillingen sin da han fredag ble forsøkt sparket av USAs justisdepartement.

– Fortsetter uavbrutt

Etter å ha blitt informert om at han var oppsagt, påpekte Berman at han formelt var utnevnt til stillingen av dommere i New York. På bakgrunn av dette betvilte han at justisdepartementet hadde myndighet til å si ham opp.

I stedet insisterte han på å bli sittende inntil en etterfølger var godkjent av det amerikanske Senatet.

– Inntil da vil våre etterforskninger fortsette uavbrutt, understreket Berman i en uttalelse.

Blant sakene Berman har hatt ansvaret for, er etterforskningen av den overgrepssiktede milliardæren Jeffrey Epstein. Berman har nylig kritisert Storbritannias prins Andrew for manglende samarbeid i etterforskningen av handlingene til den nå avdøde milliardæren.

Trumps advokater

Statsadvokaten har også hatt ansvar for etterforskninger og rettsforfølgelse av flere personer med forbindelser til Donald Trump.

Presidentens tidligere advokat Michael Cohen er blant dem som er blitt tiltalt av påtalemyndigheten på Manhattan under Bermans ledelse.

Berman har også hatt ansvaret for siktelser mot to personer med forbindelser til Trumps personlige advokat Rudy Giuliani og hans forsøk på å finne opplysninger om Joe Biden i Ukraina.

I tillegg er den statseide tyrkiske banken Halkbank blitt gransket av påtalemyndigheten på Manhattan.

Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton hevder i sin nye bok at Trump i 2018 lovet Tyrkias president at han ville gripe inn i etterforskningen av banken. Påstanden er ikke bekreftet av andre kilder.

Også forgjengeren ble sparket

Berman omtales som republikaner, og han ble foreslått til stillingen som statsadvokat av Trump-regjeringen i 2018. Forgjengeren i stillingen, Preet Bharara, hadde blitt sparket av justisdepartementet kort tid før.

I likhet med Berman nektet Bharara å gå av frivillig. Han tilhørte en gruppe statsadvokater som i sin tid ble utnevnt av Barack Obama, og som fikk beskjed om å slutte av Trump-regjeringen.

Flere demokratiske politikere har reagert sterkt på at Berman brått ble oppsagt en fredag kveld, mindre enn fem måneder før det amerikanske presidentvalget.

Etter at Berman først nektet å trekke seg, opplyste justisminister William Barr at han var blitt oppsagt av president Trump selv.

Presidenten avviste imidlertid dette og sa at han ikke hadde noe å gjøre med beslutningen om å sparke Berman.