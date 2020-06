Videoer av politifolk som løper bort for å komme i trygghet og unge folk som uforstyrret ødelegger politibiler, har de siste dagene blitt delt på sosiale medier i England.

Fire personer er hittil varetektsfengslet for brudd på lover som skal sørge for offentlig ro og orden.

Opptøyene startet da politiet i London onsdag kveld ville bryte opp ulovlig gatefest i Brixton, sør i byen. Storbritannia er et av landene som er hardest rammet av koronaviruset, med over 43.000 døde og over 310.000 smittet. Det er forbudt med samlinger med mer enn seks personer utendørs, men det ignorerte festdeltagerne.

De likte heller ikke å bli irettesatt av politiet, og i påfølgende opptøyer ble 22 politifolk skadet. To av dem måtte ha sykehusbehandling, melder The Guardian. Det ble blant annet kastet flasker på politiet.

Bas Javid, en offiser i London-politiet, har sagt til avisen at «vi er i en folkehelsekrise. Derfor er det ikke tillatt med slike fester uten nødvendige tillatelser».

– Vår rolle er å holde lokalsamfunnene trygge. Folk kan derfor forvente økt tilstedeværelse av politiet i områder der vi vet at slike hendelsene finner sted, sa Javid.

Etter onsdagens hendelse ble det nemlig satt ut store mannskaper for å hindre lignende scener.

– Disse offiserene er spesialutdannet for å opprettholde offentlig ro og orden og kan få bistand fra hundepatruljen ved behov. Vi kan ikke godta voldsnivåene som ble rettet mot offiserene våre og skadene på offentlig og privat eiendom.

Javid kunne fortelle at da politiet oppfordret publikum til å forlate stedet, ble en gruppe fiendtlig overfor tjenestemennene.

Det er flere enn politiet som er opprørt over scenene. Ordføreren i London, Sadiq Khan, skriver på Twitter at vold mot politiet ikke vil bli tolerert.

– Store samlinger under covid-19 er dypt uansvarlige og risikerer andres liv, skrev han videre.