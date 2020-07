Koronasmitten går i gal retning mange land. To muslimske høytider kan gjøre det enda verre.

I slutten av juli feirer millioner av muslimer en av årets viktigste høytider. Den tradisjonelle dyreofringen kan i år true menneskenes helse.

Dyremarkedet i Peshawar i Pakistan den 4. juli. Mange har på seg munnbind for å begrense spredning av koronaviruset. Muhammad Sajjad, AP/NTB scanpix

Millioner av mennesker samles tett på hverandre på tradisjonelle dyremarkeder. Et offerdyr skal kjøpes. Handelen bekreftes med et kraftfullt håndtrykk mellom kjøper og selger. Deretter slaktes dyret på tradisjonelt vis. Familiemedlemmer og venner kommer sammen og håndhilser og klemmer.

Dette høres ikke akkurat ut som korrekt fremferd under koronakrisen. Men det er det som ifølge tradisjonen skal skje i mange land rundt om i verden i overgangen mellom juli og august. Da er det nemlig id al-adha, en høytid mange av verdens 1,8 milliarder muslimer feirer hvert år.

Høytiden feires for å minnes at Ibrahim (Bibelens Abraham) var villig til å ofre sin egen sønn til ære for Gud. Historien anses som viktig også for mange jøder og kristne. Muslimer ofrer et dyr, som regel en sau, til minne om at Abraham endte opp med å ofre et lam i stedet for sønnen.

Det er mistanke om at feiringen av ramadan i april og mai kan ha forverret spredningen av koronaviruset i muslimske land. Saudi-Arabia stanset årets hajj, pilegrimsreisene til Mekka, av hensyn til pandemien. Men nå kan en ny religiøs feiring innebære en økt risiko.

En mann i Almaty i Kasakhstan bærer en sau til slakt i forbindelse med id al-adha i 2019. PAVEL MIKHEYEV, Reuters/NTB scanpix

Tyrkiske myndigheter er bekymret

1 million mennesker står i fare for å pådra seg covid-19 når «tusenvis av mennesker trenger seg sammen på lite sanitære dyremarkeder», advarer en talsmann for Tyrkias veterinærer, ifølge avisen Hurriyet.

– Dyrene som skal ofres, blir frembudt for salg fra og med 16. juli, og folk vil komme til disse markedene, sier Murat Arslan til avisen.

I fjor ble 3,5 millioner dyr ofret bare i Tyrkia, ifølge offisielle tall.

Arslan anbefaler påbud om munnbind, og plasttrekk over skoene. Håndtrykk mellom selger og kjøper vil han ikke ha noe av.

Det er vanlig at folk helst vil ofre et dyr under høytidens første dag. Dyrlegen anbefaler at dette utvides til tre dager for å unngå trengsel.

Tevfik Özlü, en lege ved det tyrkiske helsedepartementets vitenskapsråd, sier til avisen at man må begrense hvor mange familiemedlemmer som går på markedet. Selgere bør bare ta imot kjøpere som har en avtale, og partene må passe på å holde avstand, mener han.

Myndighetene i flere land er klar over smitterisikoen. I Pakistan tar man forholdsregler man tror hjelper, viser bilder nyhetsbyrået Associated Press har lagt ut. Selgerne går med munnbind, og dyrene blir desinfisert.

En mann som skal selge kuer i forkant av id al-adha, har på seg munnbind. FAYAZ AZIZ, Reuters/NTB scanpix

Selgere fører buskapen gjennom en «desinfeksjonstunnel» inn mot dyremarkedet i Peshawar. Muhammad Sajjad, AP/NTB scanpix

Kuer blir sprayet med desinfeksjonsmiddel. Muhammad Sajjad, AP/NTB scanpix

Risikerer overfylte transportmidler

Det finnes dessuten andre risikoelementer forbundet med den religiøse høytiden. Mange reiser kanskje fra storbyen, steder der man over hele verden har sett at det er mest smitte, og besøker familien sin ute på landsbygda.

Bilder fra fjorårets id al-adha viser for eksempel svært overfylte tog i Bangladesh. Andre bilder viser folk i alle aldre som strømmer til fornøyelsesparker eller til strendene for å ha det moro.

Det er også vanlig at mange mennesker samles i moskeene for bønn.

Mange reiser hjem for å feire id al-adha. MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, Reuters/NTB scanpix

Slik så det ut på en togstasjonen i Dhaka i Bangladesh i fjor. MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, Reuters/NTB scanpix

Muslimer avbildet under bønn i en moské i Ahmedabad i India i fjor. AMIT DAVE, Reuters/NTB scanpix

Barn koser seg med et hjemmelaget pariserhjul i en flyktningleir i Bangladesh under id al-adha i fjor. Altaf Qadri, AP/NTB scanpix

Palestinere og israelere på stranden ved Tel Aviv under id al-adha i fjor. Corinna Kern, Reuters/NTB scanpix

Kan man piske seg til blods under pandemien?

Iran var blant landene som ble hardest rammet under pandemiens første fase. Minst 12.000 mennesker er døde, og opposisjonelle kilder mener konsekvensene er enda verre enn det myndighetene har erkjent. Nå rapporteres det at dødstallene er på vei opp igjen.

I nabolandet Irak har antallet koronasmittede økt med 600 prosent i løpet av juni, ifølge International Rescue Committee. Sykehusene fylles opp.

Majoriteten av befolkningen i begge landene er sjiamuslimer. Nå raser debatten om hvorvidt man den 29. august kan markere den sjiamuslimske høytiden ashura. Høytiden er til minne om profeten Mohammeds barnebarn Hussein ibn Ali, som døde i slaget ved Kerbala i år 680.

Noen sjiamuslimer markerer høytiden ved å piske eller skjære seg selv til blods.

– Markeringen av ashura bør kunne gå som normalt dersom man bruker munnbind, sier Ruhullah Harizawi, nestleder i Islamic Development Organization, det statlige organet for utvikling av islamsk lære i Iran, ifølge The Independents persiske utgave.

Myndighetene i Irak har ennå ikke avgjort om det vil bli noen markering av ashura, eller hvordan den i så fall vil skje.

Sjiamuslimske pilegrimer pisker seg selv i Kerbala i 2019. ABDULLAH DHIAA AL-DEEN, Reuters/NTB scanpix

Lokale skuespillere gjenskapte i fjor slaget om Kerbala fra år 680. ABDULLAH DHIAA AL-DEEN, Reuters/NTB scanpix

Muslimer i Ahmedabad i India pisker seg selv under markeringen av ashura i fjor. AMIT DAVE, Reuters/NTB scanpix

Norske muslimer sier de skal følge helsemyndighetenes råd

Norske muslimer sier de kommer til å feire id al-adha også i år, og at det vil skje i tråd med råd de får fra norske helsemyndigheter.

– Det vil være sterke begrensninger med tanke på hvor mange som kan samles på ett sted, med maksimalt 200 både innendørs og utendørs. Vi skal også holde 1 meters avstand, sier Abdirahman Diriye, leder i Islamsk Råd Norge.

– På samme måte som med id al-fitr kommer mange, særlig i risikogruppene, til å utføre id-bønnen hjemme.

Han sier de er i dialog med Helsedirektoratet og har blant annet samarbeidet om en video som skal tekstes på flere språk.

– Moskeene har etter hvert fått en god rutine på håndteringen av folk som kommer til moskeene, og vi kommer til å bistå moskeene fremover også med veiledning, sier Diriye.

Når det gjelder offerdyr, så er det noe Islamsk Råd Norge sier de ikke håndterer. Det er opp til den enkelte familie, sier Diriye.

