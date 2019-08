Alarmen er gått i britisk økonomi. Nå drar de med seg resten av Europa i dragsuget.

Og enda verre: Oppbremsingen av britisk økonomi smitter over på Europa. Onsdag morgen kom ferske tall fra Tyskland som viser at Europas sterkeste økonomi også er på vei inn i resesjon.

Det er spesielt den tyske eksporten som har bremset helt opp. Tyskerne får ikke lenger solgt nok biler til Storbritannia. Eksporten faller også generelt på grunn av lav internasjonal etterspørsel og handelskrig.

Storbritannia på vei inn i resesjonen

Boris Johnson fikk en knapp måned i paradis. Med oppturen kom meningsmålinger De konservative knapt kunne drømme om under Theresa May.

Toryene er igjen det største partiet i Storbritannia. Nigel Farages brexit-parti, som ble største parti under valgene til Europaparlamentet, er tilbake som tredje største parti.

Men så kom kalddusjen. Og de økonomiske tallene som ikke måtte komme.

Makrotallene for 2. kvartal viser at Storbritannia hadde en negativ økonomisk vekst på 0.2 prosent. Det er første gang siden finanskrisen at Storbritannia opplever at bruttonasjonalproduktet (BNP) faller.

Resultat er verre enn de fleste ekspertene hadde spådd og etterfølger et kvartal med 0.5 prosent vekst.

Nå er faren for en resesjon nærmere enn noen gang. Det vil si to sammenhengende kvartaler med negativ økonomisk vekst.

De tallene vil være klare i slutten av oktober. Omtrent samtidig med den nye brexit-datoen, som er 31. oktober.

Fakta: Her står brexit nå Et flertall av britene stemte i 2016 for å melde Storbritannia ut av EU. Det er avtalt at utmeldelsen skal skje 31. oktober. Det britiske Underhuset har vraket skilsmisseavtalen som tidligere statsminister Theresa May inngikk med EU. Nåværende statsminister Boris Johnson sier at han ønsker en ny avtale, men at britene uansett skal ut av EU 31. oktober, med eller uten avtale. En exit uten avtale kalles en hard brexit. Johnson vil imidlertid ikke forhandle før EU skroter den såkalte reserveløsningen for den nordirske grensen. Det har EU sagt nei til.

Nå stuper også pundet

Og en ulykke kommer sjelden alene. Det britiske pundet har svekket seg mot både dollar og euro i hele juli og august og er nå på det svakeste på 31 måneder.

Storbritannias nye finansminister, Sajid Javid, var raskt ute i et forsøk på roe markedet.

– Det er utfordrende tider for den globale økonomien, med oppbremsing av den økonomiske veksten i mange land. Men fundamentet i den britiske økonomien er sterkt, lønningene øker, kjøpekraften er styrket og sysselsettingen er rekordhøy. De økonomiske utsiktene er forventet å bli sterkere enn både Tyskland, Italia og Japan i år, beroliget finansministeren.

Men ekspertene mener den britiske finansministeren sminker realitetene. Og Storbritannias svar på Statistisk sentralbyrå, Office for National Statistic (ONS), meldte at de tre viktigste sektorene i britisk økonomi -industri, energi og gruvedrift – sank med 1.4 prosent i forrige kvartal.

Tjenestesektoren, som er den største og står for 80 prosent av økonomien, hadde en ørliten vekst på 0.4 prosent, men betydelig ned.

Farten i europeisk økonomi har stoppet opp

Oppbremsingen i britisk økonomi forsterker en allerede svak vekst i eurosone-landene. Den samlede veksten i eurosonen var beskjedne 0.2 prosent siste kvartal. På årsbasis, fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, var veksten på 1.1 prosent. Den svakeste på fem år.

Veksten avtok mest i Frankrike, Spania, Østerrike og Belgia. Italia er verstingen i euroklassen, hvor resesjonen er et faktum.

De eneste landene som opplever vekst, er de såkalte Visegrad-landene, Slovakia, Ungarn og Tsjekkia. Og Polen.

Det er alle land som EU kritiserer for å gå i en autoritær retning politisk.

Den tyske motoren nede for telling – brexit får skylden

Mest dramatisk er utviklingen i Tyskland, selve motoren i den europeiske økonomien. Onsdag kom urovekkende tall som varsler at også Tyskland er på vei mot null vekst.

Veksten i 2. kvartal var på beskjedne 0.4 prosent, den laveste på seks år.

Det er særlig eksporttallene som bekymrer. Det siste året har eksporten falt med 8 prosent. Det rammer først og fremst bilindustrien. Og det er eksporten til Storbritannia som har stoppet opp.

Tall Financial Times har innhentet, viser at Tyskland i april og mai eksporterte like mye til Østerrike som til Storbritannia. Det er ikke noe godt tegn.

Dystre jobbutsikter i Europa

Samtidig med at makrotallene for 2. kvartal nå er klare, viser flere studier at arbeidsmarkedet også skrumper inn over hele Europa. Spesielt om britene ender opp med å forlate EU uten en avtale.

En studie, bestilt av den belgiske regjeringen og laget ved Universitet i Leuven, viser at 1.2 millioner jobber kan forsvinne i Europa. Italia, som allerede sliter med stor ledighet og fattigdom, kan miste nesten 140.000 jobber. Verst stilt er ikke overraskende Storbritannia og Irland, hvor studien viser at nesten en halv million jobber kan forsvinne.

Financial Times publiserte samtidig tall som viste hvordan kjøpekraften vil svekkes. Hver EU-borger kan bli omtrent 500 kroner fattigere i snitt pr.år.

Fortsetter oppbremsingen, er det ventet at sjefen for Den europeiske sentralbanken (ECB), italieneren Mario Draghi, vil måtte legge frem en pakke med økonomiske stimuli i et forsøk på å få fart på økonomien igjen i høst.

