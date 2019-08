Sommeren 1989 var jernteppet som hadde delt Europa i to siden andre verdenskrig i ferd med å bli fillete.

Allerede i mai hadde ungarerne begynt å plukke fra hverandre det fysiske grensegjerdet mot Østerrike. I juni stilte utenriksministrene fra de to landene opp med boltekuttere og klippet seg gjennom gjerdet mens en hel verden så på.

Merkel og Orbán møtes til jubileum

I august kom vendepunktet den tyske kansleren Angela Merkel mandag reiser til Ungarn for å markere. Sammen med statminister Viktor Orbán feirer hun tredveårsjubileet for 19. august 1989, dagen da ungarerne arrangerte piknik og minst 600 østtyske flyktninger rømte over til Østerrike.

Selv hadde ungarerne fritt kunnet passere grensen siden 1988, de hadde fått utdelt såkalte «verdenspass». Men det gjaldt bare dem, ikke statsborgere fra andre land i østblokken.

Czika László/MTI/NTB scanpix

Bernhard J. Holzner/AP/NTB scanpix

Bare ungarere fikk reise

Grensevakter arresterte alle som forsøkte å krysse grensen uten å ha papirene i orden. Det ble også innført ekstra overvåking langs grensen for å sikre seg mot illegale flyktninger.

Og Berlinmuren og grensen mellom øst og vest i Tyskland virket like steinhard som før. Fortsatt kunne ikke innbyggerne i det kommunistisk styrte Øst-Tyskland, DDR, reise til slekt og venner i det kapitalistiske Vest-Tyskland. Men til Ungarn fikk de dra.

Fakta: Den paneuropeiske piknik 19. august 1989 ble «Den paneuropeiske piknik» arrangert ved grensen mellom Østerrike og Ungarn, nær den ungarske byen Sopron. Europa var fortsatt delt mellom øst og vest av det såkalte Jernteppet, en grense der væpnede vakter passet på. Under pikniken ble en symbolsk grenseport holdt åpen i tre timer. Flyktninger fra Østtyskland benyttet anledningen til å krysse grensen. Mellom 600 og 700 kom seg over fra Ungarn til Østerrike. Vaktene valgte å ikke skyte. Begivenheten regnes som en forløper til Berlinmurens fall 9. november 1989. Kilde: Wikipedia

Sommerferie ble flukt

Det gjorde de, mange i de karakteristiske DDR-produserte bilene av merket «Trabant». For mange startet det som sommerferie, så ble de værende i håp om at de få meterne over til Østerrike skulle kunne krysses. Deretter var veien kort til målet Vest-Tyskland. Internasjonale forhandlinger ble også ført, men resultatet lot vente på seg, beskriver historikeren Imre Tóth.

Flere titusener DDR-borgere satt derfor fast i Ungarn sommeren 1989 og håpet at grensen skulle åpne seg.

Stiftung Paneuropäisches Picknick'89

Grilling over grensen

Slik var stemningen da noen ungarske opposisjonelle fikk ideen om å arrangere en fredsdemonstrasjon i form av en piknik som feiret europeisk enhet. Ungarere, østerrikere og tyskere grillet, sang og pratet sammen under den «paneuropeiske piknik» 19. august 1989 nær byen Sopron.

I tre timer skulle grensen holdes åpen, noe som var avtalt med østerrikske og ungarske myndigheter på forhånd.

Like før markeringen dukket mange av de østtyske flyktningene opp, de presset seg i flere runder over grensen og inn i Østerrike.

Tilsammen klarte 600 DDR-borgere å komme seg over i løpet av et par timer. Det ungarske grensepolitiet lot være å skyte.

Tamás Lobenwein/Stiftung Paneuropäisches Picknick'89

Tamás Lobenwein/Stiftung Paneuropäisches Picknick'89

Tamás Lobenwein/Stiftung Paneuropäisches Picknick'89

Pekte frem mot Berlinmurens fall

I ukene etterpå ble det fart over forhandlingene om flyktningens skjebne, og 11. september fikk de reise inn i Østerrike. Mange av DDR-flyktningene kom fra Øst-Berlin. Etter å ha reist halve Europa rundt, endte de ofte i Vest-Berlin, bare kilometer unna sine gamle hjem.

Senere er den paneuropeiske piknik blitt stående som en forløper til Berlinmurens fall. – Ungarn fjernet den første steinen fra Muren, sa den tyske kansleren Helmut Kohl.

E. Várkonyi Péter / MTI/NTB scanpix

REUTERS/NTB scanpix

I år er det 30 år siden pikniken ble arrangert. Før helgen sa kansler Angela Merkel i sin egen podkast at Ungarn bidro sterkt til Murens fall. – Vi vil alltid være takknemlige for Ungarns bidrag til tysk enhet, sa hun.

Merkel og Ungarns statsminister Viktor Orbán representerer hver sin side i flere av konfliktene som rir dagens Europa, ikke minst i synet på hvordan flyktninger bør håndteres.

TAMAS KOVACS / MTI/NTB scanpix

Merkel har ikke vært i Ungarn siden 2014. Mandag skal Merkel og Orbán blant annet delta på en festgudstjeneste i kirken i Sopron.