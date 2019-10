IRA-terrorist sier han ble arrestert rett før han fikk slått ut Londons strømforsyning

50 år etter at en av Storbritannias mest blodige konflikter startet for alvor, avslører en ny BBC-dokumentar oppsiktsvekkende detaljer. På slutten av 1960-tallet begynte grupperinger i Nord-Irland å jobbe for at landet skulle frigjøres fra Storbritannia og gjenforenes med republikken Irland.

Kieran Doherty REUTERS

Uroen som fulgte kalles «The Troubles», og dokumentaren har dermed fått navnet: Spotlight on the Troubles: A Secret History. I siste episode kommer det frem nye opplysninger om stillingskrigen mellom aktivistene i Den irske republikanske armé (IRA) og den britiske etterretningen, skriver BBC.

Fraksjoner av IRA gjennomførte flere blodige terrorangrep i siste del av 1900-tallet. Blant annet ble flere lokasjoner i London bombet. Nå påstår den tidligere IRA-støttespilleren John Crawley at et potensielt svært effektivt angrep ble avverget.

– Vi skulle bombe strømforsyningen til hele Sør-England, sier han i dokumentaren.

Peter Kemp / AP

Den blodige historien ble aktuell med Brexit

Nå vekker de nye opplysningene oppsikt i Storbritannia. Der har debatten rundt Brexit brakt den blodige historien frem i lyset igjen. Spørsmål om grensen mellom Nord-Irland og Irland har vært blant de vanskeligste punktene i forhandlingene med EU.

Flere kritiske stemmer, inkludert det nordirske unionistpartiet (DUP), anser det som elementært for freden på den irske øya at grensen holdes åpen. Man viser i den anledning til Langfredagsavtalen, som siden 1998 har regulert grensepolitikken.

Fakta: Belfastavtalen / Langfredagsavtalen Langfredagsavtalen (Good Friday Agreement) fra 1998 var en avtale om fredsprosessen i Nord-Irland mellom den britiske og den irske regjeringen. Støttet av de fleste politiske partier i Nord-Irland. Avtalen regulerte et nord-sør-råd for Irland, et lignende råd for London-Dublin, reduksjon av britisk militært nærvær og en avvæpning av IRA samt løslatelse av paramilitære fanger. I 1998 gikk Nobels fredspris til John Hume og David Trimble for innsatsen for fred i Nord-Irland. Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia

Avisen The Guardian har omtalt brexit som «en fare for freden» på lederplass. Befolkningen blir nemlig stadig påminnet om at freden er sårbar.

Senest 9. september i år ble det funnet en bombe i den nordirske grensebyen Londonderry. Ifølge BBC var den plantet der av den paramilitære gruppen Real IRA, en fjern utbrytergruppe fra det opprinnelige IRA.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare tok livet av oss

John Crawley, som nå deler sin historie, er en amerikansk tidligere marinesoldat. Han ble i sin tid tatt for å smugle våpen til IRA fra USA. Ifølge ham var alt klart for at angrepet kunne gjennomføres før gruppen som skulle aksjonere ble tatt av politiet.

I dokumentaren bekrefter John Grieve, som var anti-terrorsjef i etterretningstjenesten Scotland Yard på den tiden, at Crawley var aktiv i en terrorcelle i IRA.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare tok livet av oss. Det ville vært et virkningsfullt budskap for andre som vurderte noe lignende om vi kom tilbake i kister. Og tro meg, det var mange folk som ville rekke opp hånden for å dra til England, sier Crawley i dokumentaren.