Det var 5. oktober som Citizens State Bank i Groveton i Texas ble ranet. Politiet sendte etter kort tid ut på sosiale medier et bilde fra et overvåkingskamera som viste en hvit, skjegget mann uten maskering.

En av dem som så posten fra sheriff Woody Wallace i Trinity fylke var en kvinne som skulle gifte seg dagen etter. For henne var det ingen tvil om at den etterlyste mannen var den vordende brudgommen. Hun ringte ham og overtalte ham til å melde seg selv.

– I avhør tilsto han å ha ranet banken. Han forklarte at han skulle gifte seg i morgen og trengte penger til å kjøpe den ringen han ønsket, og for å betale for festen, fortalte sheriff Wallace i en videopost på Facebook.