Statsminister Justin Trudeau kan beholde makten, men må trolig lede en mindretallsregjering. Det er situasjonen etter at valglokalene stengte natt til tirsdag norsk tid.

Etter et brakvalg i 2015 hadde Trudeaus parti 184 av 338 seter i nasjonalforsamlingen. I natt var prognosen at Trudeau fortsatt ville være største parti, men ikke få de nødvendige 170 mandater for å ha flertall.

Graham Hughes, The Canadian Press/Reuters/NTB scanpix

Resultatene

Klokken 05.30 i natt norsk tid var den foreløpige mandatstillingen, ifølge canadiske medier, slik:

De liberale: 158 (184)

De konservative: 121 (99)

Quebec-separatister: 32 (10)

Nydemokratene (venstreorientert parti): 24 (44)

De grønne: 3 (1)

(Mandater etter forrige valg i parentes)

Ikke koalisjoner

Canada har ikke tradisjon for regjeringer med flere samarbeidende partier. Derimot kan det partiet som blir størst, forsøke å styre landet alene selv om det ikke har flertall alene.

Dermed blir Trudeau sentrumsorienterte venstreparti avhengig av at et flertall i parlamentet ikke går imot ham.

CARLO ALLEGRI, Reuters/NTB scanpix

Liberal frontfigur

Trudeau har de siste årene fått en høy profil internasjonalt som frontfigur for progressive krefter.

I 2015 møtte den da ferske statsministeren migranter på flyplassen under krisen.

Han sørget for mangfold i sin regjering. Den hadde like mange kvinner som menn, en minister var tidligere flyktning fra Afghanistan og tre var sikher. Flere statsråder hadde urfolksbakgrunn.

Svartsminke i ansiktet

To skandaler har forfulgt Trudeau i valgkampen. I september dukket det opp gamle bilder og videoklipp av Trudeau som på fester hadde sminket ansiktet svart – såkalt blackface. Et av selskapene hadde «arabiske netter» som festtema. Trudeau var i tyveårene i disse tilfellene.

Han beklaget det hele.

– Jeg tenkte ikke at det var rasistisk på den tiden, men nå vet vi bedre, sa han.

I en valgdebatt tok hans rival, den konservative Andrew Scheer, opp saken.

– Han kan ikke engang huske hvor mange ganger han sminket ansiktet. Faktum er at han alltid går med maske, sa Scheer og anklaget Trudeau for å opptre falsk.

HO / TIME Inc.

Press i korrupsjonssak

Den andre skandalen kom til overflaten sist vinter. En avgått justisminister sa at hun var blitt presset til ikke å følge opp korrupsjonsanklager mot SNC-Lavalin, et stort selskap i Trudeaus valgdistrikt.

Statsministeren sa at han bare ville beskytte canadiske arbeidsplasser.

Bussproblemer

Begge sakene har påvirket Trudeaus valgkamp. Kampanjen har imidlertid også har vært forfulgt av mer kuriøse småuhell. Blant annet smalt valgbussen hans inn i vingen på et valgkampfly. Da bussen noen uker senere var reparert, kjørte den seg fast på en parkeringsplass og journalistene måtte ut for å dytte.

Jeff McIntosh, The Canadian Press/Reuters/NTB scanpix

Er amerikansk statsborger

Motkandidaten Andrew Scheer har heller ikke hatt en problemfri valgkamp. Nylig ble det avslørt at han har amerikansk statsborgerskap i tillegg til å være canadier. Han påbegynte i august prosessen med å frasi seg statsborgerskapet i USA.

Under en debatt i valgkampen møtte det opp en utkledd Captain America, en superhelt, som bar et skilt der det sto: «Make Andrew Canadian Again».

De konservative gjorde det bedre enn sist, men ikke bra nok til å overta.

Humoristiske innslag

Også på ytterfløyene har det vært humoristiske innslag. En gruppe satirikere startet Neshornpartiet. Det har en kandidat med samme navn som en leder for ytre høyre. Partiet foreslår å nasjonalisere bacon og innføre «Unnskyld!» som offisielt motto for Canada.

Trudeaus brølere

Trudeau har også før årets skandaler begått blemmer.

I 2017 fikk han etikkrefs i parlamentet for gratis luksusferier på en karibisk øy eid av en sjiamuslimsk leder i Canada. Året etter var det ikke så alvorlig, men mer lattervekkende, da han møtte opp til en Bollywood-fest i India som den eneste i tradisjonell indisk bekledning.

Fikk Obama-støtte

Mot slutten av valgkampen fikk Trudeau en opptur da USAs avgåtte president Barack Obama uttrykte sin beundring.

– Jeg var som president stolt over å få arbeide samen med Justin Trudeau. Han er en hardtarbeidende effektiv leder som tar opp store problemstillinger som klimaendringer. Verden trenger hans progressive ledelse nå, og jeg håper våre naboer i nord vil gi ham støtte til en ny periode, skrev Obama på Twitter.