Svenske medier: Tenåringsgutt drept. Mistenker øksedrap.

Nødetatene rykket ut til hendelsen i Sollentuna kommune nord for Stockholm klokken 22.01, melder Aftonbladet.

En person skal ha blitt funnet med alvorlige skader i hode og rygg. Den antatte gjerningspersonen ringte selv inn til politiet og sa at han hadde begått et alvorlig lovbrudd, opplyser politiet.

Den svenske påtalemyndigheten bekrefter overfor svenske medier at både offer og gjerningsmann er under 18 år. Både Aftonbladet og Expressen siterer egne kilder i politiet og skriver at begge er tenåringsgutter.

Gutten ble pågrepet av politiet, og ikke lenger etter fant politiet en annen alvorlig skadet person, som ifølge de to svenske tabloidene var en tenåringsgutt. Han ble fraktet til sykehus med ambulansehelikopter, men i 04-tiden meldte politiet at offeret hadde dødd av skadene.

Expressen får opplyst at en øks skal ha blitt funnet på stedet. Også Aftonbladet har opplysninger om at en øks skal ha blitt brukt.

Politiet har sperret av området, som ligger i nærheten av en badeplass i kommunen, og har siden midnatt jobbet med å gjennomføre tekniske undersøkelser.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe med det her gjennom helgen, sier Per Tollström, etterforskningsleder i politiet, til Expressen.

Politiet opplyser i 08-tiden lørdags morgen at det ikke ville gi mer informasjon på dette tidspunktet for å skjerme etterforskningen.

Påtalemyndigheten vil heller ikke kommentere bakgrunnen for hendelsen, og det er uklart om offeret og gjerningsmannen kjente hverandre fra før.