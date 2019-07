1. Kveldens virale øyeblikk

Elizabeth Warren ble debattvinner nok en gang, og fortsetter oppturen.

Hun hadde kveldens beste kommentar da hun slaktet kongressmann John Delaney nådeløst. Delaney snakket om hvorfor det ikke går an å innføre offentlig helsevesen i USA, eller en Green New Deal. Til slutt kom Warren med et frustrert utbrudd.

– Jeg forstår ærlig talt ikke hvorfor noen vil ta trøbbelet med å stille som presidentkandidat bare for å komme opp på denne scenen og snakke om alt som ikke er mulig, sa senatoren, til dundrende applaus.

Delaneys lett fortumlede reaksjon ble straks et internett-meme. Noen gikk til og med inn på Wikipedia-profilen hans og la inn 30. juli som dødsdato. Litt senere i debatten rygget Warren tilbake og kjørte over Delaney en gang til, da moderatoren påpekte at kongressmannen var verdt en halv milliard kroner, og ville bli rammet av Warrens skattlegging av de superrrike.

Warren gned seg i hendene og smilte – nok et øyeblikk som straks gikk viralt. Dersom Biden gjør en dårlig figur onsdag, kan Warren begynne å puste ham i nakken.

Fakta: 2020-valgkampen Over 20 demokrater ønsker å bli partiets presidentkandidat. Debattene er delt i to, med ti kandidater på scenen to kvelder på rad. Primærvalget begynner i Iowa i februar. Foreløpg leder tidligere visepresident Joe Biden på meningsmålingene. Deretter kommer senatorene Bernie Sanders, Elizabeth Warren, og Kamala Harris. De fire utgjør lederkvartetten i valgkampen. Ordfører Pete Buttigieg ligger på den neste plassen. Resten av kandidatene har mindre enn to prosent på de fleste målinger.

2. Warren og Sanders dominerte

Bernie Sanders var kjappere og mer slagferdig enn han var i den første debatten. Sammen med Elizabeth Warren slo han hardt tilbake mot representantene for de sentrumsorienterte demokratene.

Den røde tråden i debatten ble konflikten mellom de to ideologiske fløyene i partiet. Warren og Sanders ligger nesten likt på målingene, har vært venner i 25 år – og slåss om de samme velgerne. Under nattens debatt sto de imidlertid sammen om å forsvare en ambisiøs progressiv agenda – spesielt en total reform av USAs helsesystem.

Det var en effektiv strategi. Warren og Sanders var retorisk sterkere enn motstanderne, og fremsto som visjonære og modige. De mer moderate kandidatene, som senator Amy Klobuchar, klarte ikke å fremme et tydelig alternativ.

3. Helse dominerer, og forvirrer

Debatten begynte med en diskusjon om helse. Det ble et virvar av argumenter om hvordan USA skal få orden på et system som alle er enig om er for dyrt og komplisert.

Bernie Sanders har den klareste ideen: han vil kvitte seg med privat helseforsikring og innføre gratis offentlig helsetilbud for alle, inkludert tannhelse og en rekke andre tjenester.

Mange av de andre kandidatene forsøke å angripe Sanders på dette punktet, uten at noen klarte det spesielt bra. Dette er det viktigste temaet for demokratiske velgere, men mange av dem er trolig bare enda mer forvirret om hva som er den beste løsningen etter denne debatten.

4. Trumps twitterraseri hjalp superoutsider

New age-forfatter Marianne Williamson ble latterliggjort etter den forrige debatten som en lett eksentrisk lettvekter. Under nattens debatt klarte hun å formidle sitt budskap på en bedre måte.

Williamson mener USA trenger en moralsk oppvåkning, og sa ved flere anledninger at en nerdete diskusjon om politikk ikke er tilstrekkelig til å overvinne de «mørke kreftene» Donald Trump representerer. Dette budskapet fikk en mye større vekt etter to uker med opprivende rasedebatt, der Trump har gått svært langt i angrep på minoritetspersoner. Etter debatten opplyste google at Williamsons navn var det flest personer søkte opp.

5. Lyset blinker for Midtvestens sønner (og datter)

Alle de moderate, mannlige politikerne fra Midtvesten var samlet på scenen i går. Dermed ble det ekstra vanskelig å skille seg ut for tre kandidater som allerede vakler helt ytterst på stupet. Tidligere Coloroda-guvernør John Hickenlooper, tidligere Montana-guvernør Steve Bullock og kongressmann fra Ohio Tim Ryan har lignende budskap om moderasjon og «sunn fornuft». Det har også senator Amy Klobuchar, som er fra Minnesota. Hun er mer profilert enn de tre andre, men står også i fare for å ryke ut.

Bullock klarte seg best av de tre, og var den av dem som fikk klart mest taletid. Etter forrige debatt sluttet hele kampanjeledelsen til Hickenlooper. Siden har mange medier brukt ham som kroneksempelet på en sjanseløs kandidat. Under nattens debatt fikk han minst taletid, og når han fikk muligheten, var det han sa usammenhengende. Det er vanskelig å se at han kan overleve dette.

