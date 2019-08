43 drept i droneangrep i Libya

Dette er det andre angrepet på kort tid som kobles til LNA. I juni ble minst 44 personer drept da en migrantleir utenfor Tripoli ble rammet.

LNA bekrefter at det ble gjennomført et luftangrep i Murzuq søndag kveld, men benekter at sivile ble rammet, melder Reuters. Gruppen har også nektet for å ha noe med angrepet på migrantleiren i juni å gjøre.

LNA ledes av opprørsgeneral Khalifa Haftar, som kjemper mot den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli.

Landet er herjet av kamper mellom flere maktbastioner og en rekke militsgrupper. Haftars milits er den største og best organiserte av landets mange militsgrupper. Den støttes blant annet av Egypt, De forente arabiske emirater og Russland.