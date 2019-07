2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA

Massesøksmålet blir kalt det største i USAs historie og ble fremmet i Cleveland i delstaten Ohio fredag forrige uke. 2000 byer og kommuner har anklaget en rekke aktører i farmasiindustrien for å ha medvirket til opiatkrisen i landet. Søksmålet inneholder tusenvis av dokumenter fra selskaper på tvers av både salgsindustrien og farmasiindustrien, ifølge New York Times.

Siden 1996 skal opiatkrisen ha tatt over 200.000 liv over hele landet.

– Sivilrettssaken kan bli historisk

Nylig ble det offentliggjort en database som viser hva de enkelte farmasiselskapene visste om hvor mange piller som ble distribuert og sendt mellom 2006 og 2012, og nøyaktig når de ble klar over disse mengdene, år for år, og by for by. Databasen er et resultat av en årelang rettskamp, startet av Washington Post og HD media, som gir ut avisen Charleston Gazette Mail i West Virginia.

Ifølge nettavisen Vox kommer søksmålet opp i retten i oktober, og det er ventet at saken blir den største sivilrettssaken i USAs historie.

Blant de saksøkte er utsalgssteder som Walgreens, Walmart, CVS og Rite Aid, i tillegg til farmasiselskaper som Purdue Pharma, Mallinckrodt Pharmaceuticals og McKesson.

Anne Gjertsen

Fakta: Rettsoppgjøret om narkoepidemien På midten av 1990-tallet begynte amerikanske farmasiselskaper å produsere en form for smertestillende medisin som inneholdt opiater, stoffer som er utviklet eller videreutviklet fra opium. Pillene viste seg å være sterkt avhengighetsskapende. Til tross for økende bekymring fortsatte selskapene å promotere medikamentene, ved hjelp av distributører, apoteker og leger. Avkastningen var enorm. Resultatet ble en dødsbølge som har tatt hundretusener av liv og fått store menneskelige og økonomiske konsekvenser for mange lokalsamfunn. Det har ført til en lang rekke søksmål fra byer og counties mot aktører i bransjen. Disse er samlet i ét massesøksmål, og administreres av en domstol i Cleveland, Ohio. Rettsprosessen er i gang. Sakene skal etter planen opp i oktober. En rekke kjente artister har dødd av overdoser av reseptbelagte legemidler. Da Michael Jackson døde hadde han OxyContin i blodet, en reseptbelagt medisin som inneholder oxykodon. Prince døde også etter en fentanyl-overdose. Tom Pettys dødsfall var også opiatrelatert.

Stringer / X80002

Bevismateriale: – Bekymringsmeldinger ble ikke hørt

Nylig fremlagt bevismaterialet i saken vitner også om et salgspress innad i farmasiselskapene, selv på høyden av opiatepidemien, melder Washington post. E-poster, vitnemål fra lederne i selskapene og ekspertrapporter skal ha avdekket bekymringsmeldinger fra ansatte som ikke ble hørt.

Blant annet ble Nathan Hartle, en av lederne i farmasiselskapet McKesson spurt om selskapet vil ta på seg delvis ansvar for samfunnskostnadene etter opiatkrisen.

«Jeg tror vi har ansvar for noe. Jeg vet ikke hva – hvordan man definerer alle samfunnskostnader og – jeg tror fortsatt at det er ulike årsaker» sa Hartle.

I 2008 skal en servicemedarbeider i selskapet Mallinckrodt Pharmaceuticals også ha stilt spørsmål internt til Victor Borelli, en salgsansvarlig på nasjonal basis, om en bestilling fra Sunrise Wholesale, en ny kunde i Florida.

«Ventet du at Sunrise skulle komme med en så stor bestilling??» skal servicemedarbeideren ha spurt.

«Og vil de virkelig ha 2520 pillebokser med OXYCODONE HCL 30MG TABS USP, med hundre tabletter i hver??»

E-posten skal ha blitt videresendt til toppledelsen i Mallinckrodt, med denne kommentaren:

«Til informasjon: Alle servicemedarbeiderne melder at Victor forteller dem det de vil høre, bare så han kan få salget i boks ...»

Jeff Haynes, Reuters / NTB scanpix

Selskapene forsvarer seg

Ifølge Washington Post har farmasiselskapene forsvart sine handlinger under opiatkrisen flere ganger overfor avisen, som melder at selskapene forklarer krisen med overdreven reseptutskrivelse fra leger, og på korrupte leger og farmasøyter.

Selskapene skal også ha uttalt til avisen at de ikke bør stilles til ansvar for handlingene til dem som misbruker pillene. De mener at narkotikamyndigheten Drug Enforcement Administration (DEA) har hatt informasjonen de trengte for å hindre at opiatpillene nådde det svarte markedet.

Store amerikanske opiatprodusenter har også bedt en dommer om å forkaste rettssaken som skal opp i oktober. Produsentene mener at to fylker i Ohio ikke kan bevise at farmasiselskapenes handlinger førte til dødsfall og skader etter overdoser. Dette kommer frem i nylig avdekkede dokumenter.

MARK LENNIHAN / TT NYHETSBYRÅN

76 milliarder piller

Ifølge Washington Post skal de største farmasiselskapene i USA ha distribuert 76 milliarder opiatpiller over hele landet mellom 2006 og 2012. Seks selskaper skal ha stått for 75 prosent av pilledistribusjonen i denne perioden.

I 2015 avdekket gravejournalisten Eric Eyre i West Virginia Gazette at farmasiselskapene hadde sendt 780 millioner opiatpiller til West Virginia over en periode på seks år. Det verste eksempelet journalisten viste frem var byen Kermit med 392 innbyggere. Et enkelt apotek hadde solgt 7 millioner piller på to år.

Les saken fra Aftenposten her: Han så hjembyen bli ødelagt av piller. Nå leder han rettssaken mot selskapene som hektet USA.