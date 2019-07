Tidligere guvernør vurderer å stille mot Trump

Sanford sa tirsdag at han vil bestemme seg innen 30 dager for om han vil utfordre Trump om å bli nominert til presidentkandidat for republikanerne.

Sanford, som i tillegg til å ha vært guvernør også har vært kongressrepresentant i Washington, tapte nominasjonen foran mellomvalget i fjor for en ytre høyre-kandidat som Trump støttet, og som til slutt tapte for en demokrat.

Sanford skapte en skandale for seg selv da han mens han var guvernør i 2009, sa han var på fottur i Appalachian-fjellene, mens han i virkeligheten var hos sin argentinske elskerinne i Buenos Aires.

Tirsdag sa han at han stiller fordi han frykter at ingen andre tar på alvor en overhengende fare for at en økonomisk kollaps står for døren.

– Vi er på full fart mot den mest forutsigbare finanskrisen noensinne. Det er nesten ingen diskusjon om gjeld, underskudd og offentlige utgifter i Washington for tiden, sa han og viste til at USA nå bruker mer på gjeldsrenter enn på forsvaret over tre år.

Det er uhyre sjelden at en sittende president ikke blir nominert på nytt av partiet sitt, og Trump har solid oppslutning blant konservative republikanere. Bare én annen republikaner har hittil varslet at han stiller mot Trump, nemlig tidligere guvernør i Massachusetts, William Weld.

