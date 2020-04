Sjømannspresten i New York: – De tøffeste ukene ligger foran oss

– Dette er en av verdens mest pulserende byer, men nå er det helt folketomt, sier New York-beboer Odd Inge Tangen.

Han er sjømannsprest for norske studenter i USA og Canada. Som de fleste andre i storbyen med nesten 20 millioner innbyggere, holder han seg innendørs i leiligheten på Manhattan.

«The Big Apple» er episenteret for koronapandemien i USA. I overkant av 3000 personer har så langt dødd. Over 100.000 er bekreftet smittet i byen, ifølge Worldometers tall.

I USA er det i underkant av 280.000 bekreftede tilfeller av covid-19. Så langt har rundt 7400 personer dødd.

– Tiltakene er neppe tilstrekkelige

Helsevesenet frykter tilsvarende tilstander som i Spania og Italia.

Tangen er bekymret for utviklingen. Han mener amerikanske myndigheter, sentralt og lokalt, kom for sent i gang med å sette inn tiltak for å begrense pandemien.

– I New York fikk smitten spre seg i en tidlig fase. Jeg er bekymret med tanke på utviklingen i byen. De tøffeste ukene ligger nok foran oss, sier han.

Han opplever at lokale myndigheter, ledet av guvernør Andrew Cuomo, tar situasjonen på alvor og gjør så godt de kan.

– Men tiltakene er neppe tilstrekkelige. Det er det vel ingenting som er akkurat nå, sier Tangen.

Sykehusskip slaktes

Flere sykehus i New York er på bristepunktet. Mens antall syke skyter i været, mangler sykehus i byen respiratorer og smittevernutstyr.

Et offentlig sykehus i den belastede bydelen Queens er omgjort til et sykehus kun for koronapasienter, skriver The New York Times.

Sykehuset har 545 senger, men et begrenset antall respiratorer. Flere pasienter har dødd mens de sitter på venterommet. Utenfor står en kjølebil som brukes til å oppbevare lik.

– Det er apokalyptisk, sier en helsefagarbeider til avisen.

I et forsøk på å unngå fullstendig kollaps i helsevesenet i New York har den amerikanske marinen sendt sykehusskipet U.S.N.S. Comfort.

Ifølge president Donald Trump vil skipet spille en «kritisk rolle» i bekjempelsen av koronaviruset. Kritikere er derimot ikke nådige.

– Dette er en vits, sier lederen av New Yorks største sykehussystem, Michael Dowling. Han mener et skip lett vil ende opp som en flytende petriskål.

Dette har marinen tatt til etterretning. Ingen med koronasmitte, eller mistake om smitte, kommer om bord. Dette er i realiteten en liten gruppe. Til nå har skipet tatt imot 20 pasienter. Det har plass til 1000.

Satte seg på flyet før grensen ble stengt

Odd Inge Tangen var i Norge da president Trump annonserte at reisende fra Europa ville bli nektet innreise til USA.

Han hoppet på flyet for å komme seg tilbake til New York. Tangen har ingen planer om å reise tilbake til Norge i første omgang.

– Men sammen med ledelsen i Sjømannskirken vurderer vi kontinuerlig situasjonen med tanke på om det er forsvarlig å bli.

Under kriser er Sjømannskirken er et naturlig samlingspunkt for nordmenn i utlandet. På grunn av smittefare er kirkens tjenester nå blitt digitale.

– Mitt fokus er å være tilgjengelig for studenter i New York og resten av Nord-Amerika, på telefon, e-post og sosiale medier.

Tangen sier de fleste norske studentene har dratt hjem, spesielt utvekslingsstudenter. De som er igjen er stort sett gradsstudenter.

Mange gir uttrykk for at det er verdifullt å holde kontakt og at det gir en trygghet å vite at vi er flere som er her sammen, forklarer Tangen.

– Jeg frykter at hva isolasjon og ensomhet kan gjøre med på lang sikt. Dette er noe vi i Sjømannskirken er opptatt av nå, og vi forsøker å holde kontakt med så mange som mulig.