Urokråke eller stjerneskudd? AOC vil støtte Biden, men kanskje ikke helhjertet.

Alexandria Ocasio-Cortez, et kongressmedlem fra New York, har markert seg som en skarp profil på USAs venstreside. I et intervju med The New York Times i helgen bekreftet hun at hun i høst vil støtte Joe Biden som presidentkandidat.

AOC, som hun populært kalles, drev lenge en intens valgkamp for Bidens rival Bernie Sanders. Hun antas å ha sterk støtte blant unge, radikale velgere. I intervjuet med New York Times understreker hun at Biden selv avgjør i hvilken grad hun er på laget i høstens valgkamp.

– Bør være ukomfortabel

Hun mener arbeidet med å forene Det demokratiske partiet «bør være ukomfortabel for alle involverte».

– Det er slik du vet at det fungerer. Hvis Biden bare går med på saker han er komfortabel med, er det ikke nok, sier hun.

Artikkel skapte bølger

Allerede før Bernie Sanders trakk seg i nominasjonskampen, publiserte den politiske nettavisen Politico en artikkel som skapte bølger på USAs venstrefløy. Ifølge nettstedet splitter Alexandria Ocasio-Cortez venstresiden.

Hun skulle angivelig ha markert større avstand til Bernie Sanders og hans tilhengere samtidig som hun nærmer seg de ledende krefter i partiet. Enkelte partirådgivere tydet dette som et tegn på at hun vil endre Det demokratiske partiet fra innsiden heller enn å gjøre opprør mot ledelsen.

Fakta: Alexandria Ocasio-Cortez Født i 1989 i Bronx i New York. Foreldrene stammer fra Puerto Rico, et amerikansk territorium i Karibia. Ble kalt Sandy på videregående og universitetet. Studerte utenrikspolitikk og økonomi, men flyttet etter studiene hjem til Bronx og jobbet som bartender for å forhindre tvangssalg av familiens hus. Innvalgt til Representantenes hus for Det demokratiske partiet i New Yorks 14. valgdistrikt for perioden 2019–2020.

– Demoralisere venstrefløyen

Artikkelen skapte forargelse blant venstrekrefter. Selv antydet AOC på Instagram at det hele kunne være iscenesatt for å «demoralisere venstrefløyen» i partiet. Hun imøtegikk imidlertid ingen av artikkelens faktiske opplysninger. I tillegg til at hun i Sanders-kampanjens sluttfase ikke drev like ivrig valgkamp for ham, kom følgende frem:

Hun støtter i år bare to venstrefløykandidater som forsøker å skvise ut sittende demokrater. Tidligere jobbet hun aktivt for å finne slike utfordrere. På et program på TV-kanalen ABC i februar snakket hun pent om partitopp Nancy Pelosi og kalte henne «partiets bjørnemamma». Hun har flere ganger gått i rette med opptredenen fra noen av Sanders’ ivrigste forkjempere på sosiale medier – såkalte Bernie Bro’s.

Gjort seg bemerket

AOC gjorde kometkarriere da hun i 2018 beseiret en demokratisk veteran som ville ha gjenvalg. I Representantenes hus har hun gjort seg bemerket som en skarp utspørrer i høringer. Hun er også blitt en fremtredende talsperson for progressive saker som for eksempel «Green New Deal» – en omfattende plan mot klimaendringer og for omfordeling.

Hun og tre av hennes ferskingkolleger i Kongressen har fått kallenavnet «The Squad». De fire er blitt en av de mest populære skyteskivene for president Donald Trump.

Tidlig i januar satte hun fyr på debatten i partiet, men da med motsatt fortegn. Da sa hun at «i ethvert annet land ville Joe Biden og jeg ikke vært i samme parti, men i USA er vi det».

Kjetil Hanssen

– Ikke en sekt

Overfor Politico kommenterte flere demokratiske rådgivere den tilsynelatende endringen.

– Det demokratiske partiet er et parti av koalisjoner, ikke en sekt, sa James Carville.

Han var en av strategene for Bill Clintons valgkampanje i 1992.

– Jeg har fulgt med på henne. Hun er svært begavet og svært smart. Kanskje hun – jeg kan ikke snakke for henne – har konkludert med at hun vil være med i den koalisjonen, sa Carville.

Presidentambisjoner?

I The Washington Post fabulerte spaltisten Henry Olsen i en slags spalte fra 2025 «når president Alexandria Ocasio-Cortez overtar embetet».

Høsten 2024 fyller hun 35 år og er dermed akkurat gammel nok til å bli president i USA.

«Den nye presidenten har lenge vært kjent ved sine initialer, AOC. Det er kanskje ikke tilfeldig at det setter henne inn i en rekke av demokratiske presidenter også kjent ved sine initialer: FDR, JFK og LBJ», skriver Olsen.

Han henviser her til Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy og Lyndon B. Johnson.

Spaltisten tror imidlertid ikke i sin 2025-fabulering at hun vil gå bort fra sin radikale bakgrunn: «Som den første kvinne, den første amerikaner med latinamerikansk bakgrunn og den første sosialist som blir president, er ingen i tvil om at hun vil forsøke å endre USA mer dramatisk enn noen av forgjengerne».

Ikke snakket med Biden

I det ferske New York Times-intervjuet blir Ocasio-Cortez spurt om det kan bli et felles AOC-Biden-valgmøte.

– Det kan det bli. Jeg har ikke snakket med visepresidenten.

– Aldri?

– Aldri. Ikke som jeg husker, nei.