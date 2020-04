Lørdag var de ute i gatene i Austin i Texas. Hele den siste uken har de dukket opp, demonstrantene som krever at USA gjenåpner. Lørdagens demonstrasjon i Austin har fått et navn: «You can’t close America».

Mange av demonstrasjonene er dominert av Trump-tilhengere og kravet er enkelt: Få slutt på reglene som gjør at folk ikke kan leve sine liv som før.

Demonstrasjonen i Austin blir ifølge New York Times organisert av Owen Shroyer. Han har et eget talkshow på nettstedet InfoWars. Sist uke mer enn antydet han at det kinesiske kommunistpartiet står bak koronaviruset og at trengselen på New Yorks sykehus var overdrevet. Nettstedet ligger langt ute på høyresiden, tar gjerne for seg konspirasjoner og er kjent for å være lemfeldig med faktagrunnlaget i sakene sine.

Trump-støtte

President Trump kom med indirekte støtte til demonstrantene fredag.

I tre Twitter-meldinger oppfordret han til å «frigjøre» de tre statene Michigan, Minnesota og Virginia. Felles for de tre er at de ha guvernører som kommer fra det demokratiske partiet. Twitter-meldingene fra Trump kom bare minutter etter at Fox News hadde hatt en reportasje fra demonstrasjoner i nettopp Michigan, Minnesota og Virginia.

I Lansing i Michigan har den til nå største demonstrasjonen blitt avholdt.

Den demokratiske guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer, ble i slutten av mars kraftig kritisert av blant annet Trump fordi hun selv kritiserte presidenten og føderale myndigheter for å gjøre for lite i kampen mot koronaviruset.

Whitmers stjernestatus som politiker har fått en kraftig puff av måten hun har håndtert koronakrisen på. Hun regnes nå som en mulig kandidat til å bli Joe Bidens visepresidentkandidat. Whitmer reagerte slik på demonstrasjonene i sin egen stat på onsdag.

– Det virket mer som et politisk møte enn en protest mot koronaregler, sa hun ifølge New York Times.

Hun siktet til de mange støtteerklæringene til Trump blant demonstrantene.

I Ohio, hvor republikaneren Mike DeWine er guvernør, ble det arrangert mindre demonstrasjoner denne uken. Lørdag var det også planlagt demonstrasjoner i Annapolis, som er hovedstaden i staten Maryland. Det har også vært folk ute i gatene med plakater i Virginia og California.

Fredag var det også demonstrasjoner i St. Paul i Minnesota. Noen hadde åpenbart holdt seg informert om at Sverige har en helt annen tilnæming til krisen. På plakaten sto det «Be like Sweden».

Mektige støttespillerne

Demonstrasjonene ser ut til å ha utspring i en folkelig protest mot overgrep fra myndighetene. Men undersøkelser som britiske The Guardian har gjort viser at en av markeringene har sterke krefter i ryggen:

En av medarrangørene av den store markeringen i Michigan sist onsdag var Michigan Freedom Fund. Organisasjonen, som har som formål å «støtte konservativ politikk på vegne av Michigans skattebetalere», har tidligere mottatt en støtte på rundt en halv million dollar fra DeVos-familien. Betsy DeVos er utdanningsminister i Trumps administrasjon og hjemmehørende i Michigan.

DeVos og hennes ektemann Dick DeVos er blant eierne i investeringsselskapet Windquest Group og har begge milliardformuer.