Ifølge CNN, The New York Times og Washington Post, har utenriksminister Mike Pompeo bedt sikkerhetspersonell i utenriksdepartementet om å utføre private ærender for ham og hans kone, Susan Pompeo.

Noen av ærendene skal ha vært å hente parets hund Sherman hos frisøren. Hente takeaway, tøy på renseri og familiemedlemmer på togstasjonen. Dette skal ha skjedd titt og ofte.

Bruk av privatfly og pengebruk relatert til hyppige turer til Kansas, hvor det spekuleres i at utenriksministeren vurderer å stille som kandidat til Senatet, er også blitt kritisert.

Susan Pompeo har også ved flere anledninger blitt med på utenriksministerens reiser. Under koronakrisen, hvor folk flest ble oppfordret til ikke å reise, ble hun med ektemannen på offisiell reise til Midtøsten.

Diplomater reagerte

Selv om hun ikke hadde noen funksjon på turen, måtte utenriksdepartementets personell forberede og støtte henne under turen. Det reagerte flere diplomater på, skriver CNN.

En høytstående tjenestemann i utenriksdepartementet beskriver Susan Pompeos tilstedeværelse på turen som «håpløs».

– Øyenbrynene ble hevet fra starten, fra planleggingen av turen, hvorfor hun ble med, og hvorfor blir reiser hun under nedstengningen?

Demokrater og andre kritikere av Pompeo mener rekken med anklager viser et mønster hvor Pompeo misbruker skattebetalernes penger.

Alex Brandon / AP /NTB scanpix

Ledet også undersøkelser av våpensalg

Generalinspektøren i utenriksdepartementet leder hundrevis av ansatte i å etterforske svindel, sløsing og regelbrudd. Det var dermed generalinspektør Steve Linick som var ansvarlig for å undersøke om det var hold i anklagene mot utenriksministeren.

Linick ledet også arbeidet med å etterforske Pompeos godkjenning av våpensalg til Saudi-Arabia. Dette salget ble gjennomført selv om Kongressen var imot det, melder NBC.

Generalinspektøren kom dermed ikke i mål med noen av granskingene. Linick fikk sparken av president Donald Trump fredag 15. mai. Ifølge New York Times ble Linick sparket fordi utenriksminister Pompeo ønsket det.

Lederen i Representanenes hus, demokraten Nancy Pelosi, kaller sparkingen av Linick for «usmakelig».

– Presidenten har lov til å sparke enhver føderal ansatt, men hvis det er for å hevne seg for noe generalinspektøren gjør, kan det være ulovlig, sa hun på CBS-programmet «Face the Nation» søndag.

Sparkingen av Linick har ført til at demokratene har startet sin egen etterforskning, ledet av Eliot L. Engel og Robert Menendez. De kjøper ikke Trump sin begrunnelse om at sparkingen kun gjelder mangel på tillit.

– Vi er imot den politisk motiverte sparkingen av generalinspektørene og presidentens sløsing av disse kritiske stillingene, skriver de i et brev til Det hvite hus.

Linick er den fjerde generalinspektøren som er sparket av Trump så langt i år.

JONATHAN ERNST / Reuters / Scanpix

– Prøvde å undergrave det vi prøvde å gjøre

Mike Pompeo bekrefter ovenfor The Washington Post at han spurte president Trump om å sparke Steve Linick.

Pompeo sier det var fordi Linick skal ha undergravd departementets «oppdrag». Han nektet å gi noen detaljer på hva Linick har gjort for å bli sparket. I samme intervju nekter utenriksministeren for at det var en politisk motivert handling.

Pompeo legger til at han ikke viste at Linick etterforsket anklagene mot han.

– Det er ikke mulig at denne avgjørelsen, eller snarere min anbefaling til presidenten, var basert på gjengjeldende av en etterforskning som er eller var pågående. Jeg vet ikke om generalinspektørenes etterforskninger. Jeg får normalt først vite om slike etterforskninger i et endelig utkast 24 eller 48 timer før de blir offentliggjort, sier Pompeo til The Washington Post.