Mer enn 10.000 demonstrerte mot rasisme i Zürich

Ifølge nyhetsbyrået Keystone-SDA ble det arrangert demonstrasjoner i Zürich, Bern, Lausanne og St Gallen, med mer enn 10.000 deltakere i Zürich alene, ifølge tall fra politiet der.

Det var stort sett yngre demonstranter, og det meste gikk rolig for seg, der de holdt opp plakater med slagord fra de pågående aksjonene i USA, inkludert «White silence is violence» – hvit taushet er vold – og «Black lives matter».

Politiet har gjentatt ganger bedt folk droppe demonstrasjonene fordi de ville bryte med gjeldende smittevernslover og -restriksjoner. Samtidig opplyser talspersoner for politiet at det er stor grad av forståelse for at folk ønsker å protestere. Flere ganger i Zürich stanset demonstrantene opp og knelte i stillhet for å minnes avdøde George Floyd.

Det var mindre sammenstøt med politiet i utkanten av markeringene, der politiet skriver på Twitter at «flere personer er pågrepet» eter at «objekter» ble kastet på politimannskapene.