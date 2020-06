Innenriksministeren tordner etter at politifolk ble angrepet i London

Videoer lagt ut i sosiale medier viser en politimann som blir presset mot bakken og sparket, før en kvinnelig betjent griper inn. Deretter følger en krangel mellom de to politifolkene og en gruppe menn, melder flere medier, blant annet CNN.

Politifolkene fikk bare mindre skader. London-politiet opplyser torsdag at to menn på henholdsvis 20 og 38 år er pågrepet, mistenkt for å ha overfalt politiet.

Innenriksminister Priti Patel omtaler angrepet som kvalmende, sjokkerende og skammelig. Det kommer i kjølvannet av omfattende demonstrasjoner mot rasisme og politivold i kjølvannet av George Floyd-saken i USA. De fleste i Storbritannia har vært fredelige, men det har også vært enkelte sammenstøt mellom aktivister og politi.

Politiet opplyser til CNN at hendelsen begynte med at to tjenestemenn på patrulje ble oppsøkt av personer som sa de hadde blitt angrepet og pekte ut dem som skal ha stått bak.

– Det ble et basketak da en av mennene satte seg til motverge. Et antall andre personer ble involvert da tjenestemannen havnet i bakken, legger de til.