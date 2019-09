NYHETSANALYSE: Mens de fleste har festet blikket stivt på 31. oktober, datoen britene nå etter planen skal være ute av EU, har Boris Johnson et større og mer langsiktig perspektiv:

Hvordan kan han best sørge for at han ikke går inn i historien som en parentes i britisk politikk, men sikrer seg et langt liv i Downing Street?