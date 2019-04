Kraftig jordskjelv utenfor Indonesia

U.S. Geological Survey anslår at jordskjelvet hadde en styrke på 6,8. Så langt er det ikke kommet meldinger om personskader, men det skal være risiko for skader på bygninger.

Et tsunamivarsel ble sendt ut etter skjelvet, men det ble senere opphevet.

Jordskjelvet ble utløst 17 kilometer under havbunnen øst for Sulawesi – flere hundre kilometer unna byen Palu, som ble hardt rammet av et jordskjelv og en tsunami i fjor. Da omkom over 4.300 mennesker.

Torsdagens skjelv var imidlertid merkbart også i Palu. Folk løp ut på gatene i panikk, og en 29-åring som bor i byen, forteller at «alt svaiet».

Indonesia ligger ved den såkalte ildringen rundt Stillehavet og er svært utsatt for jordskjelv og vulkanutbrudd.

Over 400 mennesker omkom i en tsunami som ble utløst av et vulkanutbrudd mellom øyene Java og Sumatra i desember i fjor.