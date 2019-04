Mer bagasje ble borte på flytur i fjor

Europa ligger dårligere an enn Asia og Nord-Amerika når det gjelder bagasje på avveie, viser nye tall.

På verdensbasis ble i snitt 5,69 kofferter, bager, sekker og lignende borte, ødelagt eller svært forsinket i fjor for hver tusende passasjer. Det er en økning fra 5,57 per 1.000 året før.

Tryggest i Asia

Bagasjen reiser tryggest i Asia, der bare 1,77 av 1000 opplevde at ting ikke kom frem som de skulle. I Nord-Amerika var tallet 2,85.

Europa trekker den lite hyggelige statistikken kraftig opp. I vår del av verden var det 7,29 hendelser per 1000 reisende. En av faktorene som gjør at Europa ligger såpass dårlig an, er at det er langt flere flybytter underveis.

Men selv i Europa kan man statistisk sett forvente å fly 137 ganger før uhellet er ute. Og det skal sies at 77 prosent av hendelsen som er registrert gjelder forsinket bagasje, og bare hver femte av disse blir forsinket lenge.

18 prosent av sakene gjelder bagasje som ble skadet eller ødelagt, mens fem prosent av kolliene det var problemer med ble helt borte.