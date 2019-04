En fattet Frode Berg mottok tirsdag spiondommen på 14 års fengsel under strengt regime. Berg satt i et glassbur iført dressjakke og hvit skjorte mens hoveddommeren, Andrej Suvorov, leste opp dommen i byretten i Moskva.

Ifølge påtalemyndigheten har Berg vært del av en etterretningsoperasjon – sammen med den norske etterretningstjenesten – for å få tak i hemmelige opplysninger russiske atomubåter.

Russlands nye atomubåter er NATO og Norges nye hodepine. De er svært stillegående og derfor vanskeligere å oppdage.

– Vi er fornøyd med at domstolen fullt ut har fulgt det vi la ned påstand om. Frode Berg er dømt for spionasje, sa aktor i saken, Milana Digajeva, rett etter at dommen hadde falt.

Vil ikke anke

For at en eventuell benådningsprosess kan starte så raskt som mulig, vil ikke Berg anke dommen.

– Han vil ikke gjøre det til tross for at han har erklært seg ikke skyldig og han ble dømt til mange års fengsel. Så fort dommen blir rettskraftig, vil vi søke presidenten om benådning, sier Bergs russiske advokat, Ilja Novikov.

Den russiske presidenten, Vladimir Putin, kan ikke benåde noen før en dom blir rettskraftig. Teknisk sett kan han tidligst benåde Berg i begynnelsen av mai, forteller Novikov.

Det finnes to hovedalternativer til å få Frode Berg hjem til Norge:

Frode Berg kan bli utlevert i bytte mot en russisk spion i et vestlig land. Benådning og diplomatiske forhandlinger.

Diplomatiske forhandlinger?

– Det viktige spørsmålet er ikke hvor mange år Berg ble dømt til, men hvor vellykket de diplomatiske forhandlingene er for å finne en løsning for at han skal kunne reise hjem. I Russland er det uansett ingen som blir frifunnet i spionsaker, sier Novikov.

Han forteller at Berg nå setter sin lit til at den norske regjeringen jobber for å finne en diplomatisk løsning med russiske myndigheter slik at han kan reise hjem.

– Trolig er heller ikke russiske myndigheter interessert i at Berg skal sone i russisk fengsel, og slike saker ender som regel med en eller annen diplomatisk avtale, sier advokaten.

Lynrask utlevering i år 2000

Rettssaken mot Frode Berg ble gjennomført på rekordtid.

I en av de siste kjente spionsakene i Russland gikk det svært kort tid fra dom til benådning og utlevering. I desember 2000 ble amerikaneren Edmond Pope dømt for spionasje. Et par dager senere var han benådet av Putin og tilbake på amerikansk jord.

Miljøet rundt Frode Berg håper at også nordmannen snart kan være tilbake i Norge.

Venter på Putin

– Dette var noe som måtte komme, men det er en viktig etappe i arbeidet med å få Frode Berg hjem, sier prest i Sør-Varanger, Torbjørn Brox Webber.

Han setter sin lit til at den russiske presidenten, Vladimir Putin, vil benåde nordmannen.

– Frode har mange gode venner og har gjort mye bra for kommunen. Vi håper nå at han kommer hjem, sier han.

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) mener at det viktigste nå er at det foreligger en dom.

– Om han fikk 8 år eller 14 år, det spiller ikke så stor rolle. Det viktigste er at det nå kommer i gang et arbeid med en benådning eller utveksling, sier Rafaelsen.

– Og så får vi håpe for Frode og familiens del at dette går fort. Men det er klart; uventede ting kan skje, påpeker han.

– Dypt urimelig

Trine Hamran er journalist og venn av Frode Berg. Hun har skrevet boken En god nordmann om saken.

– Nok en gang slår det meg hvor alvorlig dette er. Det er dypt urimelig at Frode må ta støyten for en mislykket norsk etterretningsoperasjon, sier Hamran.

Hun håper norske myndigheter har de verktøyene som kreves for å få Berg hjem.

– Vi må alltid håpe, men jeg tar det ikke for gitt. Jeg tror ikke russerne er særlig sentimentale i denne saken, og at de dermed kan vente lenge med å sende ham hjem for å få det de ønsker i retur, sier hun.

Tidligere etterretningstopp Ola Kaldager tror at Frode Berg vil bli benådet, men at det kan ta opp mot ett år før dette skjer.

Han tror russiske myndigheter har behov for å markere at de ikke aksepterer spionasje.

– Russland har hatt såpass mye prestisje i denne saken, med rettssaken blant annet, så de kommer ikke bare til å sende han hjem nå, sier Kaldager.

Fakta: Frode Berg Tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes. Berg jobbet ved Grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år frem til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært engasjert i norsk-russisk samarbeid. Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember 2017. Han hadde da på seg 3000 euro i kontanter. Nordmannen er tiltalt for spionasje. Berg har forklart at han ble narret i en felle. Rettssaken mot Berg startet tirsdag 2. april. 16. april ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Jobber i det skjulte

Det antas at den norske regjeringen jobber for å finne en løsning med russiske myndigheter, men den har så langt ikke kommentert dette.

Statsminister Erna Solberg har sagt at hun ikke vil si noe om dette av hensyn til Frode Berg og muligheten for å få ham satt fri.

Statsministeren ønsket tirsdag heller ikke å kommentere saken nå som det foreligger en dom.

Statsministerens kontor henviser til Utenriksdepartementet.

– Vi arbeider fortsatt for å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte. Norske myndigheter ønsker at han kommer tilbake til Norge, sier Ane Haavardsdatter Lunde, fungerende kommunikasjonssjef.

Hun sier at de arbeider på ulike måter for å ivareta hans interesser, men at de ikke kan gå i detalj. Det gjelder også spørsmålet om en eventuell benådning.

– Har denne saken skadet folk-til-folk-samarbeidet i nord?

– De siste 25 årene har vi bygd opp et bredt og godt bilateralt samarbeid med Russland. Det meste av dette fortsetter og fungerer godt, sier Lunde.

Tøff fengselstransport

Berg sitter nå i Lefortovo-fengselet i Moskva. Etter at en person blir dømt, blir man vanligvis overført til fengselet der man skal sone dommen – for eksempel i Sibir.

– I Russland er denne transporten til fengselet noe av det mest traumatiske en innsatt kan oppleve, og jeg håper at Berg i hans alder slipper det. Jeg tror at denne saken vil få en diplomatisk løsning raskt, og at Berg snart kan reise hjem, sier Novikov.

