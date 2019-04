Her kommer verdens høyestliggende toalett

Årlig lykkes mange hundre klatrere å komme til topps på verdens høyeste fjell. I tillegg er det mange som aldri når toppen, i tillegg til at alle som forsøker er avhengig av et stort team rundt seg.

Denne trafikken har ført til store mengder med søppel i fjellmassivet. Både Kina og Nepal er bekymret over miljøskader som følge av avføring og søppel på begge sider av fjellet.

I et forsøk på å stanse forsøplingen skal et kinesisk ekspedisjonsselskap foran vårens klatresesong utplassere et biologisk toalett på den tredje høyestliggende basen i Tibet, på den kinesiske nordsiden av fjellet. Dette ligger på 7028 meters høyde. Toppen av Mount Everest er forøvrig på 8.848 meters høyde.

– Toalettet gjør det enkelt å håndtere klatrernes avføring fordi det er ei tønne med søppelsekker under toalettet, sier Pema Tinley, nestleder i Tibet Mountaineering Association, ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Der blir etterlatenskapene samlet i sekker og fraktet ned fra fjellet.

Tashi Sherpa / TT NYHETSBYRÅN

Tilsvarende fasiliteter er allerede på plass på lavereliggende baser, blant dem basen på 5.200 meters høyde. Der blir avføring fraktet bort på daglig basis til lokale bønder som bruker den som gjødsel, ifølge Xinhua.

De midlertidige toalettene blir fjernet når klatresesongen avsluttes.

I februar innførte Kina forbud mot at andre enn klatrere kan få ta seg frem til basecampen på nordsiden av fjellet.

I Nepal vurderer man å installere en biogass-stasjon nær den mer populære basecampen på Mount Everests sørside, og forvandle klatrerbæsj til nyttig gjødsel. Inntil det skjer, fortsetter praksisen med å frakte råkloakk til nærmeste landsby, en times gåtur unna, der avføringen dumpes i grøfter, med risiko for å forurense vannkilder lenger ned i dalen.