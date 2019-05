Putin vil gi alle ukrainere russisk pass. Ukrainas nye president kom med et uvanlig svar.

Putin øker presset mot Zelenskyj, som nylig ble valgt til president i Ukraina med en brakseier. I helgen sa den russiske presidenten at han ønsker en hurtigordning for alle ukrainere som ønsker å søke om russisk statsborgerskap – ikke bare for dem som bor i de russiskstøttede utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina.

Noen dager tidligere vedtok Putin et dekret som innebærer at 3,7 millioner ukrainere som bor i de to utbryterrepublikkene, kan få russisk pass i løpet av bare tre måneder hvis de søker om det.

Putin er den eneste statslederen i verden som ikke har gratulert Zelenskyj med valgseieren.

Beskytte russere?

Dekretet ble kraftig kritisert av ukrainske myndigheter, som frykter at det kan være et tiltak for å ha en unnskyldning for å trappe opp kamphandlingene i krigen i Øst-Ukraina.

For noen år siden utstedte Russland pass til folk i Sør-Ossetia, og senere tok russiske soldater kontroll over den georgiske regionen. Kreml sa den gangen at det var nødvendig for å beskytte russiske borgere.

Også EU kritiserte Russland og hevdet at Moskva krenker Ukrainas integritet med det nye dekretet.

Fakta: Volodymyr Zelenskyj 41 år gammel komiker og tobarnsfar fra industribyen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Utdannet jurist, men har gjort karriere som skuespiller og produsent. Vant presidentvalget i Ukraina for drøyt en uke siden med stor margin. Kritikere mener at hans politiske program er vagt, og at et land som er i krig, ikke bør ledes av en politisk novise. Anklages for å være en nikkedukke for en omstridt ukrainsk oligark, men han benekter at det er noen politisk forbindelse. Zelenskyj lover å føre en fortsatt provestlig kurs samt jobbe for å iverksette Minsk-avtalen. Den har som mål å avslutte krigen med prorussiske separatister i Øst-Ukraina. Kilde: NTB

Uventet svar

I helgen kom Ukrainas påtroppende president, Zelenskyj, med et svar til Putin. Det overrasket kommentatorene.

På Facebook skrev Zelenskyj at Ukraina vil tilby statsborgerskap til samtlige som flykter fra autoritære og korrupte regimer, men «først og fremst vil det gjelde det russiske folk, som lider mest av alle».

Zelenskyj fremholdt at Ukraina akter å være et demokratisk forbilde for Russland og hele det tidligere Sovjetunionen.

Han trodde at svært få vil velge å søke om russisk statsborgerskap fordi det ikke innebærer noe annet enn retten til å bli «arrestert for fredelige demonstrasjoner» og «retten til ikke å ha frie og rettferdige valg».

Kontroversiell språklov

Forholdet mellom de to nabolandene ble ytterligere forsuret da Ukrainas nasjonalforsamling vedtok en ny språklov som gir ukrainsk språk ytterligere en særstilling. Rundt en tredjedel av ukrainerne har russisk som førstespråk, men likevel vil det kun være ukrainsk som skal være nasjonalspråk.

Tilhengerne mener at det er helt naturlig at ukrainsk er det eneste nasjonalspråket, og at det er nødvendig å gi ukrainsk en særstilling etter at språket ble undertrykt i Tsar-Russland og i Sovjetunionen.

Kritikerne – deriblant russiske myndigheter – hevdet at det vil fremmedgjøre den russiskspråklige minoriteten.

Gavepakke til Putin

Den russiske kommentatoren Vladimir Pastukhov kalte loven «den beste gaven Putin har fått» siden krigen i Øst-Ukraina brøt ut for fem år siden. Han skriver at tiltakene for å styrke det ukrainske språkets stilling er fornuftige og logiske, men at loven også innebærer en helt unødvendig diskriminering av russisk.

Halvparten av de russisktalende vil kanskje bestrebe seg på å lære ukrainsk bedre, men 15 prosent av befolkningen kommer ikke til å gjøre det. Isteden vil de føle seg fremmedgjort, diskriminert og de vil bli kraftig prorussiske og støttespillere for Putin, hevder han i tidsskriftet Republic.

