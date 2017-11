Argentinerne skulle feire 30-årsjubileum. Nå er fem drept og én på sykehus etter terrorangrepet i New York.

Fem av de åtte drepte, rammet av Sayfullo Habibullaevic Saipovs grufulle handlinger, var argentinske turister. Det bekrefter argentinske myndigheter.

Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij og Hernán Ferruchi hadde reist til New York for å feire at det var 30 år siden de ble uteksaminert fra Colegio Politécnico de Rosario i 1987.

Alle fem kommer fra byen Rosario i provinsen Santa Fe i Argentina, rundt 30 mil nord for Buenos Aires. De skal ha reist fra Argentina lørdag og oppholdt seg i New York siden da.

I tillegg er Martín Ludovio Marro, en sjette person fra samme vennegruppe på totalt ti personer, blant de 11 som er skadet etter terrorangrepet. Han skal ha bodd i New York, skriver den argentinske avisen Diario Popular.

Han er blitt behandlet ved Presbyterian Hospital of Manhattan og skal være utenfor livsfare.

Flere medier skriver at det ene offeret, forretningsmannen Ariel Erlij, hadde betalt for flere av sine tidligere klassekamerater for at de skulle kunne bli med på turen til New York.

I tiden før angrepet hadde de leid sykler og syklet rundt i byen. Da angrepet inntraff, skal de ha gått langs sykkelveien, skriver New York Post.

– Dypt beveget av de tragiske dødsfallene i New York i ettermiddag. Vi er tilgjengelige for familiene til de argentinske ofrene, skriver den argentinske presidenten Mauricio Macri på Twitter.

Profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en NY. Nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2017

I tillegg til de fem argentinerne er én av de drepte, og tre av de skadde, fra Belgia. Nasjonaliteten til de to siste som mistet livet, er ennå ikke offentliggjort.