– Jeg håper at alle og enhver ignorerer beskjedene som de (regionale lederne) fortsatt planlegger å gi, for ifølge loven har de ingen myndighet, sier Spanias utenriksminister Alfonso Dastis i et intervju med BBC, melder Reuters.

Ifølge utenriksministeren kommer den spanske regjeringen til å etablere en myndighet som skal ta over det daglige arbeidet i Catalonia.

– Alt regjeringen forsøker å gjøre, og det motvillig, er å gjeninnføre rettsstaten, grunnloven og de katalanske lovene, og så fortsette derfra, sier Dastis.

Professor: – Som en kolonimakt

– Spillet kan ende veldig uheldig for Rajoys regjering. Det kommer til å bli som en kolonimakt, og de som ønsker selvstendighet kommer til å se på dem som okkupanter, advarer Oriol Bartomeus, professor i statsvitenskap ved universitetet UAB i Barcelona.

Statsminister Mariano Rajoys regjering har tatt de første skrittene for å oppløse Catalonias regjering og lyse ut nyvalg uten godkjenning av regionpresidenten. Fredag 27. oktober skal senatet stemme over regjeringens forslag.