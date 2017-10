EU-razzia mot BMWs hovedkontor

EUs konkurransemyndighet innledet i sommer gransking av flere tyske bilprodusenter, blant dem BMW, som mistenkes for kartellvirksomhet.

EU-kommisjonen har siden vært tause om granskingen, men bekrefter at en tysk bilprodusent fikk uanmeldt besøk av etterforskere mandag. Dette skjedde på bakgrunn av anklager om kartellvirksomhet, heter det.

EU-etterforskerne hadde følge med representanter for tyske konkurransemyndigheter under razziaen, opplyser kommisjonen, som kaller besøket hos BMW for «en inspeksjon».

– Inspeksjonen er et foreløpig steg i etterforskningen av antatt kartellvirksomhet. Det faktum at kommisjonen gjennomfører inspeksjoner, betyr ikke at selskapene som får besøk er skyldige i konkurransehindrende oppførsel, heter det videre.

Kan få enorme bøter

Kommisjonen opplyser at Daimler, som produserer Mercedes, samarbeider med etterforskerne og derfor kan vente seg noe mildere behandling.

Volkswagen, som fra før står midt oppe i en stor skandale knyttet til juks med utslippsdata, bistår også etterforskerne. Audi og Porsche anklages også for kartellvirksomhet, men det er uklart i hvilken grad de samarbeider med kommisjonen.

Selskap som blir funnet skyldige i å ha brutt EUs konkurranseregler kan bli idømt bøter på opptil 10 prosent av global omsetning. For de tyske bilprodusentene vil det være snakk om enorme beløp.