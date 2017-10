Familiebånd, lekkasjer og et bryllup: Sør-Afrika rystes av korrupsjonsskandale.

Dette er hovedkvarteret til den styrtrike Gupta-familien som kom til Sør-Afrika fra India på 1990-tallet. Samtidig med at raseskilleregimet apartheid ble avviklet, bygget tre indiske brødre opp et forretningsimperium med alt fra medievirksomhet til gruvedrift.

Familiemedlemmers gode kontakt med president Jacob Zumas innerste krets har bidratt både til å øke deres egen rikdom og til å styrte Sør-Afrika inn i den verste politiske krisen siden det hvite mindretallsstyret ble avskaffet, fastslår The Wall Street Journal (WSJ).

Ifølge Sør-Afrikas sivilombudsmann finnes det bevis for at så vel Zuma som andre høye myndighetspersoner har brukt sin innflytelse for å sikre Gupta-brødrenes bedrifter lønnsomme offentlige oppdrag.

Den pågående skandalen har forsterket de allerede tydelige oppfordringene til Zuma om å trekke seg, og den påvirker også kampen om hvem som skal bli den omstridte presidentens etterfølger som leder av regjeringspartiet ANC (African National Congress).

Halden Krog / AP / NTB scanpix

– Mange mener at ANC har solgt demokratiet

NIBR/HiOA

– Mange sørafrikanere mener avsløringene viser at ANC har solgt både seg selv og landets demokrati, sier Sør-Afrika-eksperten Marianne Millstein, som er forsker ved by- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Det er en utbredt oppfatning av Gupta-familien er del av et elite-nettverk rundt Zuma som har klart å opprette en «skygge-stat» ved hjelp av systematisk korrupsjon. Dette blir også langt på vei bekreftet i en rapport utarbeidet av sørafrikanske forskere, sier Millstein.

I rapporten Betrayal of the promise: How South Africa is being stolen mener forskerne å ha dokumentert hvordan landets Zuma-sentrerte maktelite har gjennomført et «stille kupp» ved å bygge opp og konsolidere forholdet mellom den konstitusjonelle staten og «skygge-staten». Dette kuppet har ifølge forfatternes knusende dom over ANC fratatt den tidligere frigjøringsbevegelsen og nåværende regjeringspartiet posisjonen som den fremste kraft for positiv endring av det sørafrikanske samfunnet.

Lekkasje viser: Revisor-sjef festet med familien

Den vidtrekkende korrupsjonsskandalen involverer også internasjonale selskaper som KPMG, McKinsey & Co. og SAP SE. For noen av deres medarbeidere har dette fått alvorlige følger.

I september sparket KPMG hele ledelsen i Sør-Afrika-divisjonen etter å ha kommet frem til at selskapet i 15 år ikke hadde levd opp til sin egen standard når det utførte revisjonsoppdrag for Gupta-firmaer.

I 2013 takket daværende sjef for KPMGs avdeling i Sør-Afrika ja til å komme i et storslått bryllup arrangert av Gupta-familien på det verdenskjente og luksuriøse hotell- og kasino-komplekset Sun City.

Etter festen ga han uttrykk for sin dype takknemlighet for invitasjonen ved å sende en e-post til sin revisjons-kunde Atul Gupta, forretningskonglomeratets øverste sjef.

Takksigelsen er nå et av mer enn 100.000 dokumenter som ble lekket fra Gupta-kontrollerte selskaper i mai, og som har bidratt til å styrke mistankene mange sørafrikanerne har hatt om at den indiske familien har brukt sine politiske forbindelser på høyt nivå for å oppnå gigantiske finansielle gevinster.

Atul Gupta, kjent som den rikeste ikke-hvite person i Sør-Afrika, hevder at det lekkede materialet mangler «autentisitet», uten å spesifisere hva han mener med dette.

AP / NTB scanpix

Hvor kom bryllupspengene fra?

WSJ har gjennomgått en betydelig del av materialet. Blant den anerkjente finansavisens funn er dokumenter som viser at penger til å betale for luksusbryllupet ble overført fra en provinsregjering via en gård som sysselsatte fattige sørafrikanere og deretter videre til ulike Gupta-kontrollerte bankkontoer i Dubai, for så til slutt å ende opp igjen i Sør-Afrika.

KPMG har nå erkjent at selskapet ikke gjorde en god nok jobb med å undersøke hvor pengene til festen som firmaets Sør-Afrika-sjef deltok i, faktisk stammet fra.

Gupta ville selv utnevne finansminister

MIKE HUTCHINGS/Reuters/NTB scanpix

Da Sør-Afrikas finansdepartement for to år siden stilte ubehagelige spørsmål om Gupta-familiens offentlige oppdrag, inviterte en av brødrene, Ajay, visefinansminister Mcebisi Jonas på besøk i Johannesburg-forstaden Saxonwold.

Jonas har offentlig bekreftet at Ajay Gupta der og da tilbød ham jobben som finansminister – samt 600 millioner rand (351 millioner kroner) i kontanter, dersom Jonas kunne sørge for at verdien av Gupta-familiens oppdrag for staten økte fra seks til åtte milliarder rand. Presidentens sønn Duduzane Zuma var ifølge Jonas til stede da han avslo tilbudet på stedet.

Nå nekter Ajay Gupta gjennom sin advokat for at han noen gang har truffet Mcebisi Jonas, mens Zuma jr. innrømmer at han arrangerte møtet mellom de to, men hevder at politikeren ikke ble tilbudt bestikkelse.

JAMES OATWAY / Reuters/NTB scanpix

Det er uansett ingen tvil om at avsløringene tilsammen viser at den indiske familien har kjøpt seg enorm makt og innflytelse helt utenfor politisk kontroll, konstaterer Marianne Millstein:

– Gupta-skandalen har gjort stor skade, og den rulles opp i en politisk sårbar periode for Sør-Afrika. I desember avgjør ANCs kongress hvem som blir Jacob Zumas etterfølger som partiets nye leder og presidentkandidat. Kampen vil stå mellom dem som støtter opp om dagens omstridte regime og dem som ønsker en ny kurs, påpeker eksperten.

Kjemper for å redde konglomeratet

JAMES OATWAY/Reuters/NTB scanpix

Gupta-familiens forretningsvirksomhet vakler nå under byrden av skandalen som rulles opp, konstaterer WSJ:

Minst ett av brødrenes viktigste selskaper har falt så dramatisk på børsen at noteringen er blitt strøket. Samtidig er både medie- og gruvebedrifter blitt solgt, og den indiske familien kjemper nå i rettsapparatet for å unngå at bankforbindelser stenger kontoene deres og blokkerer all forbindelse til Sør-Afrikas finanssystem.