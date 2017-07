Tenåringer filmet mann som druknet - slipper straff

Florida er i sjokk etter at fem tenåringsgutter mellom 14 og 16 år sto og så på da 31 år gamle James Dunn, en bevegelseshemmet familiefar til to, druknet i en innsjø.

Guttene la ut en to minutter lang mobilvideo av tragedien og gjorde ingenting for å hjelpe mannen. I videoen kan man høre guttene le og gjøre narr av mannen, før de konstaterer at han er død.

Frustrert

Fem dager etter drukningen den 9. juli, ble James Dunn funnet død. Først da ble videoen oppdaget i sosiale medier og guttene pågrepet. Men Florida har ingen lov som påbyr folk å hjelpe andre i nød. I dag ble det kjent at guttene slipper straff.

– Familien er frustrert, og politiet er frustrert over at vi ikke kan holde noen ansvarlige for dette. Ingen fortjener å dø på denne måten, uttalte talskvinne Yvonne Martinez i Cocoa politidistrikt til CCN.

Ifølge Martinez viste guttene ingen tegn på anger i avhør, og syntes ikke å forstå alvoret i at de ikke hadde verken prøvd å hjelpe eller ringe nødsentralen. Under avhørene kom det fram at guttene hadde sittet og røkt hasj da de oppdaget den druknende mannen.

Det blir likevel ingen straffereaksjon mot guttene. Nå ønsker politiet i Florida å endre loven.

– Jeg har jobbet med dette i over 20 år. Jeg var skrekkslagen, sa Martinez.

Hjelpeplikt

I Norge har alle innbyggere plikt til å hjelpe folk i nød, ifølge Straffelovens paragraf 387. Den er slik:

«Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre, 1.efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller 2.gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv. Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.»

Reddet druknende familie

Historien om tenåringsguttene i Cocoa ble kjent samtidig som en familie ble reddet på stranden i Florida av en menneskelig kjede på 80 personer.

Den 11. juli ble Roberta Ursey, hennes mor og to sønner fanget av sterke tidevannsstrømmer på Panama Beach i Florida. På stranden var også Jessica Simmons og ektemannen. De to organiserte folkemengden på stranden til å holde hender og bevege seg ut i den sterke strømmen. Tilsammen 80 personer var med på redningsaksjonen, som førte til at hele familien kom trygt tilbake på land, melder BBC.