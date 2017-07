Richard Dawkins-arrangement kansellert på grunn av islam-uttalelser

– Vi booket arrangementet utelukkende på grunn av hans utmerkede nye bok om vitenskap. Vi visste ikke at han har krenket og såret – i hans tweets og andre kommentarer om islam – så mange mennesker, skriver radiostasjonen KPFA i Berkeley i California i en pressemelding.

Arrangementet som skulle være en samtale om Richard Dawkins’ nye bok, får nå stor oppmerksomhet i britiske og amerikanske medier.

Dawkins er blant verdens mest kjente akademikere. I forrige uke ble debutboken hans Det egoistiske genet fra 1976 kåret til tidenes mest innflytelsesrike forskningsbok av det britiske vitenskapsakademiet Royal Society.

Forbløffet og trist

KPFA forklarer at de ettertrykkelig støtter ytringsfrihet, men at de ikke støtter hatefulle og sårende ytringer mot en samfunnsgruppe som allerede er under angrep.

– Dersom dere hadde snakket med meg, eller i det minste hadde foretatt et minimum av faktasjekking, ville dere konkludert med at jeg aldri har sagt hatefulle ting om islam, skriver Dawkins i sitt motsvar.

Han forteller at han ble forbløffet og trist da han mottok beskjeden.

Hatprat og ytringsfrihet

Debatten om kanselleringer av kontroversielle talere har rast i flere år i USA, og særlig ved amerikanske universiteter. Diskusjonen berører temaer som hatprat og ytringsfrihet. Flere ganger har talene til kjente politikere og akademikere blitt avlyst etter store, og noen ganger voldelige, protester.

Særlig blant konservative blir protestene sett på som angrep på ytringsfriheten og bevis for at dagens unge, progressive studenter ikke tåler å høre på personer som har andre meninger enn dem selv.

Progressive mener derimot at de ikke vil gi en plattform til personer med skadelige meninger.

– Intolerant og ignorant

Flere kjente akademikere har kommet med støtteerklæringer til Dawkins, blant annet psykologen Steven Pinker. Han skriver i en uttalelse at han ble sjokkert da han hørte om avlysningen.

– Beslutningen er intolerant, dårlig begrunnet og ignorant. Dawkins er en av de beste tenkerne i det 20. og 21. århundre. Han har kritisert islams doktriner, i tillegg til doktriner i andre religioner, men kritikk er ikke «hatefullt».

Dette er islamkritikken

Etter at mange har bedt radiostasjonen utdype hvilke av Dawkins’ uttalelser de reagerer på, trekker de selv frem noen tweets og dette sitatet:

– Dersom du ser på den faktiske påvirkningen forskjellige religioner har på verden, er det ganske tydelig, pr. i dag, at den ondeste religionen i verden må være islam, sa Dawkins i et intervju med The Telegraph.

Noen av Dawkins’ forsvarere påpeker at han i det samme intervjuet sier det er viktig å understreke at det selvfølgelig ikke betyr at alle muslimer er onde.

Dette er noen eksempler på islamtvitringen til biologen:

Voldelige protester

Flere avlysninger ved Berkeley har fått nasjonal oppmerksomhet hittil i år.

I februar brøt det ut voldelige protester da tidligere Breitbart-redaktør Milo Yiannopoulos skulle holde en tale ved det prestisjetunge universitetet.

Demonstrantene braste sammen med politiet. De knuste vinduer, satte fyr på trepaller og kastet fyrverkeri og steiner, mens politiet svarte med å bombardere studentene med tåregass. Arrangementet ble avlyst, og landets president tydde til Twitter:

– Hvis Berkeley ikke tillater fri tale og utøver vold mot uskyldige mennesker med et annet ståsted – ingen føderale midler? skrev Donald Trump.

I april ble nok en tale ved samme universitet avlyst på grunn av sikkerhetsbekymringer. Denne gangen var det den konservative forfatteren Ann Coulter som skulle snakke.

I mars ble et arrangement med statsviteren Charles Murray på Middleburry College i delstaten Vermont avlyst da hundrevis av studenter protesterte, og noen gikk til fysisk angrep på ordstyreren.

Etter å ha avlyst boksamtalen, har KPFA nå invitert Dawkins til å diskutere saken på en av stasjonens kanaler.